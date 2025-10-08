PD Rimini: “Alla destra non importa dell’Anfiteatro, vogliono solo scacciare il CEIS”

Oggi in quarta commissione consigliare si è discusso sulla relazione presentata dagli archeologi Martina Faedi e Cristian Tassinari che, incaricati dal Comune di effettuare ricerche sull’area dell’anfiteatro romano.

“Io credo – ha detto l’assessre Michele Lari – che la novità più significativa del lavoro di Faedi e Tassinari stia nell’affermazione di un approccio stratificato e integrato. Per la prima volta, non si contrappongono più le esigenze della tutela archeologica alle funzioni sociali e scolastiche del CEIS. La ricerca afferma esplicitamente che: “La valorizzazione dell’anfiteatro non può essere scissa dal riconoscimento del suo ruolo nella percezione urbana e nella memoria collettiva della città.”

Questa citazione racchiude, se vogliamo, quella che e# la filosofia del lavoro: il valore del sito non si misura solo nella quantita# di strutture archeologiche conservate, ma anche nella sua capacita# di essere vissuto e reinterpretato nel tempo.

Il CEIS, in questa prospettiva, diventa parte della narrazione culturale dell’anfiteatro, e non un corpo estraneo”.

Ed ha proseguito: “Per la prima volta, viene affermato un concetto importante, quello di ‘stratificazione’ in cui non vengono messe in contrapposizione le esigenze storico/archeologiche con quelle delle strutture scolastiche insistenti su un pezzo dell’area. ‘(…) la ricerca ha evidenziato con forza la necessità di un nuovo progetto di valorizzazione integrata, che tenga conto non solo dell’importanza archeologica dell’anfiteatro, ma anche del suo ruolo nella percezione urbana e nella memoria collettiva della città… Il quadro emerso suggerisce la necessità di un approccio multidisciplinare alla tutela e valorizzazione del sito, che integri la dimensione archeologica, quella urbanistica e quella archivistica”.

“Io credo che finalmente, dopo questo studio, si possa affermare che non si tratta più di scegliere tra anfiteatro e CEIS, ma di comprendere come l’uno e l’altro possano coesistere e arricchirsi a vicenda”, ha concluso Lari.

Da parte loro i consiglieri del PD Matteo Petrucci e Annamaria Barilari. hanno dichiaratoin una nota: “Dopo decenni segnati da una discussione spesso strumentale inerente all’anfiteatro romano, negli ultimi giorni è stato effettuato un decisivo passo in avanti nelle ricerche storiche ed archeologiche utile per chiarire ancora meglio alcune situazioni fino ad oggi poco indagate”.

Ed hanno proseguito: “Un dato di fatto va evidenziato: l’anfiteatro romano è stato probabilmente segnato da un terremoto e da un gravissimo incendio legato all’incursione alemanna. Senza contare che dalla cessazione delle attività al suo interno è sempre stato vittima di incurie, barbarie, vandalismi e ruberie. Un monumento le cui rovine nel corso dei secoli sono servite come riserva di mattoni e materiale edile per i cittadini delle varie epoche, che hanno spogliato con frequenza i resti romani. Per non parlare del ventennio fascista durante il quale l’area, nel 1941, è stata assegnata come orto ai militari operativi a Rimini ed i bombardamenti del 1943 hanno completato l’opera. Tutti elementi che, ad una lettura dello studio, portano a dubitare della presenza e dello stato di conservazione di eventuali reperti significativi. Quanto basterebbe per porre fine alle demagogie della destra riminese”.

“Ebbene lo studio di Faedi e Tassinari introduce per la prima volta nel dibattito due elementi. In primis la necessità di considerare in ottica di valorizzazione tutti i cambiamenti avvenuti sull’area nel corso di duemila anni. Poi palesa le serie incompatibilità esistenti tra ulteriori scavi archeologici, da effettuarsi in pieno centro storico a Rimini, e la quotidianità dei cittadini che verrebbe seriamente compromessa. Basti pensare semplicemente a tutti i servizi presenti nel sottosuolo (acquedotto, fognature, linee elettriche e dati) ed alla viabilità che sarebbe congestionata da camion trasportanti terra di riporto”, hanno evidenziato i consigliieri PD.

“Ma il problema della destra di Rimini, sappiamo bene essere un altro: il CEIS. Nello studio si evince che qualsiasi attività di scavo archeologico risulta incompatibile con le esigenze di sicurezza, tranquillità e continuità delle attività didattiche perché ovviamente rumore ed alterazione dello spazio non sono complementari alla funzione formativa dell’asilo svizzero. In sintesi uno studio che conferma la bontà dell’operato delle recenti amministrazioni comunali. La svolta ora deve arrivare dall’opposizione. Gettino la maschera, svelino i loro intenti, non utilizzino più l’anfiteatro come stampella per quella che è la loro eterna battaglia politica contro il CEIS. Se non si riconoscono in quella storia di speranza e ricostruzione che oggi si manifesta con standard educativi di qualità assoluta, allora lo dicano a chiare lettere. Lo urlino alla città se non è di loro gradimento il messaggio di vita che Margherita Zoebeli ha lanciato a partire dal 1945, fondamentale per sanare le ferite della seconda guerra mondiale. Perché la distruzione che vediamo adesso nel mondo, Rimini l’ha vissuta in un tempo neanche troppo distante. L’anfiteatro per la destra non è mai stato il vero oggetto d’interesse, ma la leva per sollevare l’asilo svizzero da dove si trova”, concludono Matteo Petrucci e Annamaria Barilari.

QUI LA RELAZIONE INTEGRALE su Anfiteatro_di_Rimini_Analisi_storico-archeologica

(nell’immagine in apertura: l’area dell’Anfiteatro nel 1935, ben visibile la strada la attraversava)