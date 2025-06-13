Pennabilli: sabato e domenica week end del Festival “Artisti in Piazza”

Fino a domenica 15 giugno Pennabilli continua la sua trasformazione grazie al Festival “Artisti in Piazza”. Ultimi due giorni per poter vedere gli spettacoli di oltre 60 artisti e compagnie provenienti da tutto il mondo che riempiranno le piazzette e i vicoli della città con performance di teatro, circo contemporaneo, danza e musica. Dopo il successo dei primi due giorni di Festival a Pennabilli ci si prepara per un fine settimana all’insegna dell’arte: sabato 14 e domenica 15 la festa si conclude splendidamente.

Al Festival internazionale di arti performative Artisti in Piazza ci sono più di 60 artisti e compagnie che arrivano da tutto il mondo, un ricco programma di spettacolidislocatinelle vie e nelle piazza del paese, per un totale di 90 repliche di spettacolo in programma per sabato 14 e 80repliche di spettacoli in programma domenica 15.

Come sempre il Festival è un caleidoscopico intreccio di arti e culture, con musica, teatro, clownerie, circo, danza e diversi debutti nazionali. L’orario ufficiale di inizio del festival è alle ore 15 ma nelle mattinate di sabato e domenica è possibile partecipare a workshop per adulti: il Parco della Rimembranza infatti, dalle 10 alle 13, si trasformerà in una vera e propria scuola delle arti con laboratori di tessuti, corda, cerchio e trapezio, canto corale, pittura intuitiva, palo cinese e slackline, danza contact e acroyoga.

Prenotazioni obbligatorie presso l’Info Point del Festival oppure aworkshops@artistiinpiazza.com/

347 3782372.

Solo sabato 14 e domenica 15 alle 14 presso il Teatro Vittoria verrà proiettato Filò-chiacchierata sul Novecento con gli anziani del Friuli-Venezia Giulia, un video-documentario per raccontare il Novecento attraverso il punto di vista degli ospiti di alcune casedi riposo del Friuli-Venezia Giulia: un racconto intimo e giocoso per riflettere su tematiche importanti come la memoria, la comunicazione e la vecchiaia. Capienza limitata, in loco ed età consigliata +14. Repliche sabato 14 alle 18:15 e domenica 15 alle 17.

Sabato e domenica alle 15:45 Cie BRUBOC, un progetto che nasce dallo studio del corpo e del gesto, ispirato al circo d’altri tempi e alla comicità muta di Chaplin e Keaton.

WOOW! èuno spettacolo clownesco, non verbale e poetico, capace di sorprendere con meccanismimagici e invenzioni sceniche: fari di Vespa, un manubrio da scooter elettrico, un tapis roulant in movimento. Repliche sabato alle 20:15 e domenica alle 19:45.

Sabato alle 18.45 e domenica alle 19 la compagnia Alta Gama, formata da Amanda Delgado e Alejo Gamboa, una coppia di clown e di vita, uniti dalla convinzione che l’arte possa trasformare, mettono in scena Mentir lo Mínimo, uno spettacolo che fa ridere e pensare, che mette in discussione gli standard estetici e celebra la diversità come forma di bellezza autentica.

Tra gli appuntamenti più attesi, sabato 14 alle 18 va in scena Idiòfona di Joan Català (posti limitati, prenotazione obbligatoria presso Info Point). Artista di culto della scena internazionale, Català coinvolge il pubblico in una performance partecipata ispirata agli idiofoni.

strumenti che vibrano nella loro interezza, trasformando materia e corpo in suono.

Domenica 15 alle 16:15, in Piazza Montefeltro, lo stesso artista presenta Pelat, spettacolo che fonde danza, circo, teatro e performance in un gesto col

lettivo capace di dissolvere ogni confine tra artista e spettatore.



Sabato alle 19:45 e domenica alle 16:30, con il prezioso supporto dell’Institut Ramon Llull, dalla Catalogna arriva la Eia Compañia de Circo che porta in scena Espera, uno spettacolo di circo partecipativo dove il pubblico viene invitato a vivere in prima persona le acrobazie che si succedono nel corso dell’esibizione. Replica sabato alle 19:45.

Grazie al progetto di scambio culturale Uniting Worlds, tra Colombia ed Europa, sabato alle 19:45, domenica alle 18:15 con replica alle 23:15, direttamente da Medellín, Killa Beatmaker Trio Live portano sul palco un mix travolgente di suoni tradizionali colombiani, beat elettronici e vibrazioni urbane. Produttore musicale, performer e maestro del beatbox, Killa Beatmaker eseguirà in solo un dj set domenica 15 alle 02:15 dando vita a uno show interattivo e ad alta energia, tra rap, bassi profondi e coinvolgimento totale del pubblico.

Domenica alle 17 e alle 19:45 Tai Paz vs Poteri Forti, musica ibrida tra intimità e resistenza.

Un viaggio sonoro nato dall’italo-argentino Paz Pugliese: canzoni che mescolano afrobeat, jazz e ritmi afro-brasiliani con parole in italiano, spagnolo e portoghese. Tra groove, immagini e lingue, lo spettacolo si muove dall’intimo al collettivo, celebrando viaggi, innamoramenti e la forza della natura. Un progetto musicale sperimentale e poetico, che dal 2022 porta in scena una personale lotta contro i poteri forti, a suon di bellezza.

Si conclude il festival la notte di domenica con Dub Lab Interceptor Hi-Fi, soundsystem crew di Pennabilli, e alle 1:45 con il djset di SR. SR. SR che sprigionerà un’aura intrippo-adrenalinica capace di trasportare il pubblico in una dimensione dove spazio e tempo si confondono.

Tra le presenze più significative di questa edizione, la Compagnie Krak (Belgio) riscrive i confini tra performance e installazione con due lavori poetici e spiazzanti: Bench Invasion, dove le panchine prendono vita ribellandosi alla loro immobilità, e Kintugi, ispirato all’arte giapponese della riparazione come metafora di resilienza.

In prima nazionale, i belgi Doble Mandoble portano Hero for One Day, uno spettacolo di circo e magia che riflette sull’eroismo quotidiano, mentre la compagnia Chalibares, vincitrice del bando Perform-It 2025, propone Per un pelo, un inno alla bellezza dell’imperfezione tra circo, musica e poesia.

Dalla Colombia, grazie al progetto Uniting Worlds e alla collaborazione con Truki Trek, arrivano Artes Gato Negro & Títeres Passiflora, con una proposta che intreccia tradizione e innovazione nel teatro di figura.

Infine, la danza torna protagonista con Balletto Civile di Michela Lucenti – anche co-curatrice del programma danza – che presenta tre lavori intensi e potenti: Elizabeth I, Rage e Les Jeux sont faints, tra boxe, oro e corpi in rivolta.

Il programma completo è consultabile sul sito del Festival

https://www.artistiinpiazza.com/