Pennabilli: “SemiARTROV” due giornate per coltivare territori, relazioni e scambi

Dopo il primo appuntamento estivo di “Scambietti”, il Circolo ACLI di Pennabilli torna a riaprire le sue porte per due giornate di mercato, incontri, laboratori, buon cibo e convivialità.

L’evento nasce nell’ambito del progetto L’Artrov – Storie di Comunità, sostenuto dal bando InCircolo e finanziato nel 2025 da Assicurazioni Vittoria 2025. Il progetto vuole rafforzare le collaborazioni tra associazioni, cittadinanza e istituzioni del territorio di Pennabilli e dell’Alta Valmarecchia. L’Artrov intende promuovere la co-gestione e la cura condivisa di uno spazio sociale intergenerazionale, in cui possano convivere sperimentazione, creatività e partecipazione attiva.

Il progetto lavora per far emergere nuove forme di economia solidale, sostenute da pratiche di scambio e di autoproduzione; per valorizzare un’agricoltura e un’alimentazione sostenibile e locale attraverso la co-gestione di una cucina sociale e per ampliare l’offerta educativa e culturale mettendo in rete competenze e realtà del territorio.

In questo orizzonte si colloca l’iniziativa di dicembre: due giornate che intrecciano comunità, ruralità, narrazioni, pratiche femministe e momenti di incontro, rendendo vivo lo spirito di un progetto che vuole creare momenti in cui riconoscersi, condividere e immaginare nuove forme di condivisione e convivenza.

Le attività si terranno presso il Seminario Diocesano di Pennabilli, Via del Seminario 5.

È possibile pernottare presso la struttura su richiesta a Federica: 3335265811.

SABATO 13 DICEMBRE

15:00 – 20:00

Seminario Diocesano di Pennabilli – Via del Seminario 5

Scambietti , un’occasione per scambiare abiti, oggetti o beni inutilizzati, riducendo sprechi e donando loro nuova vita. Ogni bene riceve un tagliandino che permette di portarsi a casa qualcosa di un’altra persona. Porta i tuoi oggetti (max 5) e scambia con gli altri partecipanti!

, un’occasione per scambiare abiti, oggetti o beni inutilizzati, riducendo sprechi e donando loro nuova vita. Ogni bene riceve un tagliandino che permette di portarsi a casa qualcosa di un’altra persona. Porta i tuoi oggetti (max 5) e scambia con gli altri partecipanti! Mercatino di contadini e artigiani della Valmarecchia;

della Valmarecchia; Pesca degli oggetti dimenticati …

… Luveria , spazio dedicato al racconto ed alla raccolta delle ricette locali e merenda contadina.

, spazio dedicato al racconto ed alla raccolta delle ricette locali e merenda contadina. IN-STABILE mostra fotografica a cura di Emanuela Giannini Ricci.

La mostra documenta l’espansione incontrollata dei progetti eolici industriali sull’Appennino tra Romagna e Toscana. Attraverso le immagini, l’artista racconta il paradosso di una transizione energetica che, in assenza di una normativa sulle aree idonee, rischia di trasformarsi in un nuovo impatto sui territori, sulle comunità locali e sugli ecosistemi che dovrebbe tutelare.

19:00 – 21:00 – Pizzata comunitaria

Pizze cotte nel forno a legna su ruote, direttamente dal Monte Nerone, a prezzi popolari. A cura di Fornace Desperados.

21:00 – Territori in bilico: ruralità e resilienza

Un dialogo aperto sugli allevamenti intensivi in Valmarecchia facilitato da Matteo Chiani

Proiezione del documentario “La terra mi tiene” di Sara Manisera e Arianna Pagani (durata 60 min.)

Ivan è un contadino, laureato in filosofia, che ha scelto di ritornare nella sua terra natale, nel Parco Nazionale del Cilento, Alburni e Vallo di Diano, per dedicarsi alla semina dei “grani del futuro”. Teresa è una donna anziana, una contadina che da giovane ha scelto di emigrare in Germania, abbandonando la terra per migliorare le condizioni di vita dei suoi figli. Le loro storie si intrecciano seguendo il ciclo delle stagioni e la vita di un chicco di grano, dalla semina alla mietitura nell’anno della pandemia.

Ingresso a offerta libera.

DOMENICA 14 DICEMBRE

10:00 – 13:00

Seminario Diocesano di Pennabilli – Via del Seminario 5

LABORATORIO – “Abitare il Margine”

A cura di Teresa Delfine e Carlotta Ritella

Abitare il Margine è un laboratorio che unisce autocoscienza femminista, pratiche teatrali ed educazione non formale, per esplorare insieme il concetto di margine come condizione personale e collettiva.

La proposta nasce dall’esperienza di Gramigna, gruppo eco- e transfemminista che intreccia pratiche di cura della terra, teatro, autocoscienza e percorsi comunitari. Il laboratorio invita a interrogarsi su cosa significhi stare ai margini o al centro, quali forme di potere attraversano le nostre vite e come possiamo trasformare il margine in uno spazio radicale di possibilità, come suggerito da Bell Hooks.

Attraverso parola, corpo e relazione, le facilitatrici guidano un’esperienza partecipata, inclusiva e aperta a tutt3, senza richiesta di competenze pregresse, in un clima basato su ascolto, cura reciproca e libertà di espressione.

MAX 15 POSTI, info e prenotazioni a Lia: 3473782372