Per la festa dei 100 giorni al Cocoricò di Riccione riciclate 6 tonnellate di plastica

La festa dei 100 giorni che si terrà al Cocoricò di Riccione, il 9 e 10 marzo, e che coinvolgerà quasi tutti gli studenti del centro-nord italiano, si fa ecosostenibile. Grazie infatti all’accordo raggiunto tra le società organizzatrici dell’evento (Jam Group e Cocoricò) e l’azienda emettitrice del CSR25 Plastic Credit verranno riciclate e compensate circa sei tonnellate di plastica nel mondo, trasformando uno degli elementi più dannosi per l’ambiente in biocarburante, affinché l’intera giornata, che segna il passaggio dal liceo all’età adulta, risulti a impatto zero per il pianeta.

“Avevamo già attivato questa collaborazione mesi fa per un evento più ristretto, quindi ci è sembrato doveroso replicarlo ora, visto che non sarà coinvolta solo la città di Pesaro ma tutte le Marche, la Toscana, l’Umbria e l’Emilia Romagna – dice Federico Rubino, co-organizzatore dei 100 giorni – l’obiettivo è mandare un segnale a tutta Italia, far capire che la movida non è solo divertimento, ma può essere molto di più – aggiunge – può diventare uno strumento di comunicazione importante per i giovani, che in questo caso indirizziamo a favore dell’ambiente”.

La scelta di un’iniziativa simile in occasione dei 100 giorni non è però dovuta soltanto al numero della platea. “Sono un rito di passaggio dall’età giovanile a quella adulta, per noi era molto importante far accompagnare un momento significativo ed emotivo come questo da un messaggio ambientale, così che venga percepito maggiormente dai giovani” afferma Rubino.

“Più o meno parteciperanno circa 6 mila persone, per cui abbiamo deciso di riciclare 1 kg di plastica per ognuno di loro – afferma il co-organizzatore – probabilmente consumeranno molto meno ma è meglio così, vuol dire che ne gioverà di più l’ambiente – aggiunge – non ne facciamo un discorso economico, visto che maggiore è il numero di plastica che si ricicla e maggiore è per noi l’esborso economico – precisa – vogliamo soltanto che il nostro evento non impatti sull’ambiente, perché il pianeta ha già pagato troppo per noi”.