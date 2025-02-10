Piadina Igp: “Regina del food” alla Bit di Milano
10 Febbraio 2025 / Redazione
La piadina IGP protagonista alla BIT, Borsa Internazionale del Turismo in corso alla Fiera di Milano. Confartigianato Imprese Rimini ha proposto una degustazione del prodotto insieme al Consorzio di tutela e promozione della Piadina Romagnola IGP.
“Artigianato e turismo sono un binomio sempre più solido – commenta Giancluca Capriotti, segretario provinciale di Confartigianato Imprese Rimini – e ormai è un fattore fondamentale per raccontare i territori, le tradizioni, far vivere al turista una esperienza memorabile. Lavorare insieme è un altro aspetto importante e nell’occasione abbiamo siglato un gemellaggio con la Confartigianato di Lodi, rappresentato dal vicedirettore Generale Mauro Parazzi, sperimentando l’abbinamento fra Piadina IGP e lo squisito formaggio Raspadura. Senza dimenticare, come i recenti dati hanno certificato, che proprio la Lombardia rappresenta un bacino di provenienza turistica fondamentale per la nostra Riviera” – conclude Capriotti.
Insieme al segretario provinciale Gianluca Capriotti e agli operatori, ospiti dell’iniziativa l’assessora regionale al turismo Roberta Frisoni, il presidente APT Davide Cassani col direttore Emanuele Burioni e la direttrice di Visit Romagna, Chiara Astolfi.