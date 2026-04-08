“Pickpocketing 2.0”. Croatti (M5S): “Servono misure a difesa dei cittadini”

Il senatore pentastellato Marco Croatti, mette in guardia su una nuova frontiera delle truffe online: il “Pickpocketing 2.0″. “Si tratta del cosiddetto “Pos Pirata”, un apparato – definito dagli inquirenti “Pickpocketing 2.0 – in grado di sottrarre ingenti somme di denaro dalle carte di credito e di debito dei passanti senza richiedere l’inserimento del codice PIN semplicemente avvicinandolo alle borse o alle tasche delle vittime, spesso in luoghi affollati, sfruttando la tecnologia contactless. Una truffa che mostra una vulnerabilità sistemica grave dei protocolli di sicurezza correnti”.

“La facilità con cui tali dispositivi possono essere reperiti sul mercato, unita alla possibilità di modificarne il software tramite APP non ufficiali per eludere le soglie di sicurezza bancaria, espone milioni di utenti a furti invisibili e difficilmente tracciabili nell’immediato”.

“A tale riguardo ho interrogato i ministri dell’interno e dell’economia affinché vengano adottate con urgenza iniziative di monitoraggio e contrasto del fenomeno – continua Croatti -. Servono misure di implementazione della sicurezza capaci di inibire transazioni anomale effettuate da terminali non certificati o manomessi ed è altresì necessario promuovere una campagna informativa istituzionale volta a sensibilizzare i cittadini sui rischi legati all’uso della carta fisica e sui vantaggi in termini di sicurezza offerti dai pagamenti digitali tramite dispositivi mobili, che richiedono l’autenticazione biometrica per ogni transazione, rendendo inefficace l’azione dei suddetti “Pos Pirata”.

“Governo e sistema bancario devono intervenire con urgenza: la sicurezza dei sistemi di pagamento elettronici deve rappresentare un pilastro fondamentale per la transizione digitale del Paese e per la tutela del risparmio dei cittadini, oltre che per l’immagine internazionale dell’Italia come destinazione turistica sicura” – conclude il senatore.