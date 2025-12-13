Playhall Riccione: lo show del Pattinaggio anticipa l’intitolazione a Massimo Pironi

Il Comune di Riccione annuncia un pomeriggio molto intenso tra sport, spettacolo e ricordo. Domenica 21 dicembre 2025 al Playhall di viale Carpi. Il Palazzetto sarà il teatro di un doppio, emozionante evento: il grande show natalizio del Pattinaggio Riccione e, a seguire, la solenne cerimonia di intitolazione del Playhall all’ex sindaco Massimo Pironi.

L’evento avrà inizio alle 15:30 e vedrà esibirsi i 300 atleti della storica società riccionese in uno spettacolo dedicato ai grandi musical e artisti della scena musicale internazionale. Quest’anno, lo show sarà un tributo con momenti dedicati a leggende come Michael Jackson, al celebre musical “Notre Dame de Paris” e al personaggio di Peter Pan.

A impreziosire il pomeriggio ci saranno gli ospiti d’eccezione: i cantanti Andrea Rossi, dell’Accademia Professione Musical di Parma, e Giada D’Auria. Un legame particolare unisce l’evento alla figura di Pironi: l’ingresso allo spettacolo è a offerta libera e l’incasso sarà interamente devoluto alle attività della Onlus Cuore 21, l’associazione a favore delle persone con disabilità di cui l’ex sindaco era componente e volontario negli ultimi anni di vita.

Al termine dello show di Natale, che sottolinea il forte legame di Pironi con il mondo sportivo cittadino, è prevista la cerimonia solenne. Alle ore 17:30, il palazzetto dello sport di viale Carpi assumerà ufficialmente la denominazione di “Playhall Massimo Pironi”.

L’intitolazione risponde alla volontà della comunità di ricordare l’alto impegno civico e il legame indissolubile di Pironi con i valori dello sport e dell’inclusione. L’atto è il culmine di un percorso di gratitudine nato dalla comunità e sostenuto da una raccolta firme che ha visto l’adesione di oltre cinquecento sottoscrittori. La richiesta era stata promossa da società sportive come Riccione Podismo, Pattinaggio Riccione, Volley Riccione, Riccione 1926, Centro Kiai e Polisportiva Riccione. L’intitolazione è stata autorizzata con decreto della Prefettura di Rimini.

Massimo Pironi è stato sindaco di Riccione dal 2009 al 2014. La sua vita è stata dedicata all’impegno civico e sociale, ricoprendo anche ruoli di prestigio in Provincia di Rimini e in Regione Emilia-Romagna.

La sua profonda conoscenza della pubblica amministrazione si univa a una passione inarrestabile per il mondo sportivo, guidando la Polisportiva Riccione nella sua fase di maggiore ampliamento. Negli ultimi anni, aveva abbracciato la causa del volontariato a favore delle persone con disabilità, come componente della Cooperativa Cuore 21.

Massimo Pironi è scomparso tragicamente il 7 ottobre 2022 a 63 anni in un incidente stradale, insieme all’educatrice Romina Bannini e ai cinque ragazzi del Centro 21: Maria Aluigi, Francesca Conti, Rossella De Luca, Valentina Ubaldi e Alfredo Barbieri.