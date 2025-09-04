Poggio Torriana: martedì al via Macinare Cultura. Al Mulino Sapignoli il duo As Madalenas

Il mondo musicale tutto al femminile di Cristina Renzetti e Tatiana Valle – l’una bolognese, l’altra originaria dello Stato di Paranà, in Brasile -, insieme da oltre un decennio nel duo As Madalenas, sarà protagonista del primo appuntamento di Macinare Cultura – Festival dei Mulini Storici organizzato da ATER Fondazione insieme alla Regione Emilia-Romagna e AIAMS – Associazione Italiana Amici Mulini Storici.

Martedì 9 settembre (ore 21) le due cantanti e polistrumentiste proporranno al Museo Mulino Sapignoli di Poggio Torriana (via Santarcangiolese 4631) una immersione live nelle sfumature del folklore brasiliano, a partire dai brani del loro terzo disco, uscito nel 2023.

“Il disco si intitola As Madalenas, come il nostro duo nato dodici anni fa da un incontro casuale e fortunato – spiegano le due artiste –. Un duo dove il confronto è inevitabile, tra due donne che dividono il palco, scambiano strumenti, la lingua, la passione per la musica brasiliana e che si ritrovano davanti alla spontanea necessità di trasformare un lavoro soprattutto fatto di ricerca del suono e repertorio d’autore, ad un approccio più diretto e intimo con il pubblico”.

Un duo capace di mescolare mondi e continenti, canzone d’autore ed etnofolk utilizzando voce e chitarre, pandeiro, surdo, triangolo e clarinetto.

Tra le più attive interpreti di musica brasiliana in Italia, Cristina Renzetti e Tatiana Valle si sono incontrate nel 2013 per unire le loro voci, le chitarre, le percussioni e dare vita a un progetto unico, pieno di freschezza e intensità. Il loro primo album “Madeleine” del 2015 ha positivamente sorpreso pubblico e critica. Per Il Venerdì di Repubblica è stato “uno dei migliori dischi brasiliani dell’anno”. O Globo (Brasile) ha scritto: “Armonia pura!”. E’ stato disco della settimana su Fahreneit (Rai Radio3). Nel loro secondo lavoro “Vai, menina” spicca la straordinaria partecipazione come guest del grande compositore brasiliano Guinga, oltre a quelle dei musicisti Gabriele Mirabassi, Valentino Corvino, Vince Abbracciante. Il terzo album As Madalenas vede la direzione musicale e il contrabbasso di Ferruccio Spinetti, Roberto Taufic alla chitarra e Bruno Marcozzi alla batteria.

Come As Madalenas Cristina Renzetti e Tatiana Valle sono salite sul palco dei più importanti club e festival nazionali tra cui Time In jazz, Crossroads Festival, Festambiente Sud, Ravenna Jazz, Trentino in jazz, Casa del jazz di Roma, Bravo Caffè, Torrione Jazz Club, Piazza Verdi Live (Radio 3), Brasil (Radio 1) e sono state ospiti di Stefano Bollani e Valentina Cenni nella quarta stagione di Via dei Matti n°0, su Rai 3.

Ingresso libero. È gradita la prenotazione.

Rivolgersi a urp@comune.poggiotorriana.rn.it oppure 0541 629701

Info:

0541 688273

a.teodorani@comune.poggiotorriana.rn.it

I prossimi appuntamenti con Macinare Cultura – Festival dei Mulini Storici (sette in totale le date fino al 28 settembre in altrettanti siti dell’Emilia-Romagna) saranno sabato 13 settembre (ore 17) al Mulino Scodellino a Castel Bolognese (RA). Di scena i MalaManouche insieme a Giulia Meci, per un viaggio tra gli echi della tradizione swing, del valzer musette e della musica popolare. Domenica 14 settembre (ore 16) al Mulino Mengozzi in località Fiumicello a Premilcuore (FC) sarà la volta di Carlo Maver e Joe Pisto Duo e la loro “Musica del porto”, un repertorio di composizioni originali influenzate dal tango, dalla musica mediterranea, dal jazz e da contaminazioni africane.

http://www.ater.emr.it/it/festival-e-rassegne/macinare-cultura-2025