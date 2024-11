Poggio Torriana, Parità di genere: la MyO conquista il premio Sustainable & Friendly Company

Giovedì 31 ottobre, a Roma Montecitorio in Sala della Regina si è svolta la IX° edizione del premio Internazionale Standout Woman Award e MyO S.p.a., leader in Italia nella fornitura di prodotti e servizi per le imprese con sede a Poggio Torriana (RN), è stata una delle tre imprese a cui è stato conferito il prestigioso premio Sustainable & Friendly Company per la parità di genere.

La IX edizione ha ottenuto l’Alto patrocinio del Parlamento europeo, il patrocinio della Consigliera Nazionale di Parità, UnionCamere, ANCI Nazionale e associazioni femminili.

La Commissione di valutazione, composta da Promazioni360, Anna Maria Gandolfi, consigliera di Parità Regione Lombardia, Filomena D’Antini e Agnese Canevari rispettivamente consigliera di Parità Nazionale effettiva e consigliera di Parità Nazionale supplente, Adriana Macchi, presidente Soroptimist International, Daniela Carlà, promotrice di NoiReteDonne, Laura Dalè, presidente nazionale EWMD, Cettina Corallo, presidente nazionale FIDAPA e Marisa Fagà, presidente Ande Nazionale, ha avuto l’arduo compito di selezionare le figure femminili e maschili che si sono contraddistinte nei settori dell’arte, cultura, spettacolo, professioni, imprenditoria, ricerca, coraggio.

Presenti alla cerimonia l’onorevole Cristina Rossello, l’onorevole Annarita Patriarca, Helena Dalli – Commissaria UE per l’Uguaglianza e Simona Tironi, assessore alla Istruzioni formazione lavoro di Regione Lombardia, la consigliera di Parità Nazionale Filomena D’Antini e Anna Maria Gandolfi, consigliera di Parità Regione Lombardia.

Il premio nasce all’interno dell’EXPO 2015 presso la Commissione europea da un’idea dell’americano Beau Toskich che ha sempre considerato il genere femminile una risorsa fondamentale per il mondo intero, in famiglia, nel lavoro, ovunque.

Il prestigioso riconoscimento vuole essere la voce di donne che nella loro ordinarietà fanno cose straordinarie. Ben presto il Premio Internazionale si amplia e nasce la sezione maschile nel 2016 dando cosi rilievo a uomini eccellenti, alle Aziende che sviluppano progetti innovativi e di welfare, viene istituito anche il premio alla memoria e il riconoscimento speciale con menzione.

“Per la nostra società è stato un grande onore essere stati annoverati fra i premiati, a conferma del lavoro portato avanti ogni giorno, dove le persone sono considerate il valore principale – spiega Sonia Montebelli, viicepresidente di MyO Spa che giovedì scorso a Montecitorio ha ritirato il prezioso premio per l’azienda -.A maggior ragione per MyO S.p.a. che, da azienda di medie dimensioni a conduzione familiare, è riuscita nel tempo a portare avanti e sviluppare i suoi valori fondanti che trovano anche nella responsabilità sociale dello sviluppo dell’individuo e della cultura collettiva il suo essere di fare impresa” ha affermato Sonia Montebelli, Vice Presidente di MyO Spa che giovedì scorso a Montecitorio ha ritirato il prezioso premio per l’azienda – conclude la vicepresidente -.La Direzione di MyO ringrazia Sonia Alvisi, consigliera Effettiva di Parità’ Regionale dell’Emilia-Romagna che, conoscendo il nostro operato e il nostro impegno quotidiano per le nostre risorse umane e il territorio, ha presentato la nostra candidatura per Standout Woman Award International”.