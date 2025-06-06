Polisportiva Riccione: dal 9 giugno parte il centro estivo “Giocaestate 2025”
6 Giugno 2025 / Redazione
Giocaestate 2025, lo storico e popolare centro estivo riccionese, parte quest’anno il 9 giugno e coprirà tutta l’estate, fino al 12 settembre. Come ogni anno, tante sono le novità dedicate ai bambini e ai ragazzi, non solo sport di acqua, come nella tradizione. Quest’anno, il centro estivo si arricchisce di tante novità pensate per stimolare la creatività, la curiosità e le capacità pratiche dei partecipanti: partono le sezioni ARTI E MESTIERI, dove i bambini avranno l’opportunità di sviluppare abilità pratiche sotto la guida di esperti, sperimentando tecniche artistiche e artigianali e LA SCIENZA DIVERTENTE, un’innovativa sezione dedicata alla scoperta scientifica, dove i giovani partecipanti impareranno a osservare, formulare ipotesi e sviluppare spirito critico attraverso attività ludiche e coinvolgenti. Continuano tutte le attività sportive di Polisportiva Riccione insieme ai laboratori di teatro, disegno e lettura inaugurati lo scorso anno, per garantire un’esperienza completa e divertente.