logo
mobile-logo
HomeEventiPolisportiva Riccione: dal 9 giugno parte il centro estivo “Giocaestate 2025”

Per bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni con tante novità e attività sportive


Polisportiva Riccione: dal 9 giugno parte il centro estivo “Giocaestate 2025”


6 Giugno 2025 / Redazione
Eventi, Sport

Giocaestate 2025, lo storico e popolare centro estivo riccionese, parte quest’anno il 9 giugno e coprirà tutta l’estate, fino al 12 settembre. Come ogni anno, tante sono le novità dedicate ai bambini e ai ragazzi, non solo sport di acqua, come nella tradizione. Quest’anno, il centro estivo si arricchisce di tante novità pensate per stimolare la creatività, la curiosità e le capacità pratiche dei partecipanti: partono le sezioni ARTI E MESTIERI, dove i bambini avranno l’opportunità di sviluppare abilità pratiche sotto la guida di esperti, sperimentando tecniche artistiche e artigianali e LA SCIENZA DIVERTENTE, un’innovativa sezione dedicata alla scoperta scientifica, dove i giovani partecipanti impareranno a osservare, formulare ipotesi e sviluppare spirito critico attraverso attività ludiche e coinvolgenti. Continuano tutte le attività sportive di Polisportiva Riccione insieme alaboratori di teatro, disegno e lettura inaugurati lo scorso anno, per garantire un’esperienza completa e divertente.

Giocaestate si svolge presso le strutture di Polisportiva Riccione e propone formule settimanali flessibili, facili da prenotare, con promozioni personalizzate per famiglie con più figli o più periodi di frequenza. Sono disponibili orari prolungati servizi mensa, con menu condivisi e approvati dai nutrizionisti, consultabili in tempo reale tramite la bacheca esterna, gli schermi dello Stadio del Nuoto e il sito www.stadiodelnuoto.it.
Inoltre, il centro aderisce al Progetto Centro Estivo “Conciliazione Vita-Lavoro”, che offre contributi economici alle famiglie in possesso dei requisiti indicati, facilitando l’accesso ai servizi estivi.
Info: reception Stadio del Nuoto di Riccione, telefono 0541 644410, info@polcomriccione.comwww.stadiodelnuoto.it/gioca-estate-riccione/
Print Friendly, PDF & EmailStampa

articolo precedente
articolo successivo