Polisportiva Riccione: la Judoka Morgana De Paoli conquista il suo primo titolo senior ai Campionati Universitari di Ancona

La Judoka riccionese chiude la prima parte della stagione con un risultato di grande prestigio: Morgana De Paoli conquista il suo primo titolo senior ai Campionati Universitari di Ancona, gareggiando per il CUS Pavia ma sempre seguita dal suo storico maestro Giuseppe Longo. Morgana ha dominato la competizione, vincendo entrambi gli incontri per IPPON, il massimo punteggio nel judo, contro avversarie del CUS Cosenza e del CUS Basilicata.

Reduce da un lungo stop per infortunio, Morgana De Paoli della Judoka Riccionese è tornata in gara a inizio 2025 e ha già collezionato risultati di rilievo: vittoria al Gran Prix di Lignano, quarto posto all’European Cup Juniores, bronzo ai Campionati Italiani Juniores e ora questo importante titolo universitario.

“Sono felicissima – ha dichiarato –. A gennaio non avrei mai immaginato di tornare a vincere. Ora voglio prepararmi al meglio per obiettivi ancora più ambiziosi. L’estate sarà dedicata al lavoro in vista dei Campionati Italiani Assoluti di fine anno”.

Nel frattempo, a Genova, la squadra Under 18 della Judoka Riccionese ha preso parte all’ultima tappa del Gran Prix prima della pausa estiva, accompagnata dal tecnico Luca Nassuato. Ottima prova per Sofia Longo, fermata solo in semifinale dalla lombarda Giulia Pisaturo, futura vincitrice della categoria, a causa di tre penalità (shido).

“Non sono soddisfatta – ha commentato Sofia –. Ho commesso errori evitabili, soprattutto nella gestione dell’incontro con Pisaturo”.

In gara anche Alessandro Nassuato (-66 kg), Cecilia Nassuato (-40 kg) e Anna Vittoria Forlani (-63 kg), mentre ai Campionati Universitari ha partecipato anche Simone Michelotti (-81 kg), altro atleta del club riccionese.

Il Direttore Tecnico Giuseppe Longo ha così commentato il weekend: “È stato un fine settimana intenso e ricco di soddisfazioni. Morgana sta finalmente ritrovando fiducia e forma, tanto da essere stata convocata dal 3 al 10 giugno a Ostia per un raduno con la Nazionale Maggiore, dove farà da sparring partner alle atlete in preparazione per i prossimi Mondiali. Per quanto riguarda gli Under 18, la stagione è stata positiva, anche se a Genova ci aspettavamo qualcosa in più. Dopo cinque mesi molto intensi, un piccolo calo è comprensibile. Ora ci aspetta un’estate di lavoro tra allenamenti di perfezionamento e diversi camp in giro per l’Italia”.