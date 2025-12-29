La politica riminese ricorda Giorgio Giovagnoli: il cordoglio di Emma Petitti e Marco Croatti

Arrivano messaggi di cordoglio e di profondo ricordo dal mondo politico per la scomparsa di Giorgio Giovagnoli , figura storica della vita pubblica di Rimini , amministratore e protagonista per decenni del dibattito politico e civile cittadino.

A esprimere il proprio dolore è la consigliera regionale e vicesegretaria del Pd dell’Emilia-Romagna Emma Petitti

“Apprendo con dolore della scomparsa di Giorgio Giovagnoli . Un amico personale e un amico autentico della nostra comunità.

Una persona intelligente, generosa, critica e sensibile, che ha saputo contribuire con profondità alle evoluzioni e ai passaggi più delicati della vita politica della nostra città e alla storia della sinistra riminese.

Abbiamo condiviso in consiglio comunale anni di impegno comune e io ho potuto apprezzare la tua tenacia, la tua preparazione oltre che i comuni valori di appartenenza.

Non dimenticherò mai le nostre chiacchierate, i consigli e la capacità che avevi di unire le persone e le generazioni diverse e l’affetto che sapevi provare per gli amici di sempre. Custodirò sempre gli sguardi e gli abbracci in piazza il 25 aprile e nelle varie manifestazioni e le risate con gli amici a cena.

Mi stringo forte a te cara Gianna e a te caro Fabio , e con voi a tutte le persone che ti hanno voluto bene caro Giorgio.

Riposa in pace.

Parole di vicinanza arrivano anche dal senatore Marco Croatti, che in una nota si unisce al cordoglio per la scomparsa di Giovagnoli

“Ci stringiamo attorno alla famiglia di Giorgio Giovagnoli scomparso nelle scorse ore.

Figura nota e stimata per il lungo percorso dedicato all’attività pubblica, Giovagnoli ha rappresentato per molti anni un punto di riferimento nel dibattito politico e civile della nostra città.

Il suo contributo, caratterizzato da una costante partecipazione alla vita della comunità, resta una parte significativa della storia recente del territorio.

Al di là delle diverse posizioni e dei ruoli ricoperti, viene oggi ricordata la sua dedizione nel seguire le vicende cittadine e il suo legame profondo con il tessuto sociale locale.

In questo momento di commiato, esprimiamo la più sentita vicinanza ai suoi cari e a quanti hanno condiviso con lui anni di lavoro e di confronto. “