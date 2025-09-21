Prendi i gratta e scappa, ma la Polizia non è cieca come la Fortuna

Mettendo insieme tutti i gratta e vinci che ho raschiato nella mia vita, avrò rimediato sì e no cinquanta euro, ed sicuramente è un’approssimazione per eccesso. Senza essere ludopatica, con i soldi che negli anni ho versato allo Stato in cambio degli coloratissimi tagliandini dai nomi che fanno sognare – Il Miliardario, Cuccioli d’Oro, Turista per sempre (o Turista per 10 anni, che non è da buttar via), eccetera – non dico che si potrebbe costruire il ponte di Messina o risolvere i problemi della sanità, ma sono abbastanza certa che un buon ventilatore a soffitto per un’aula scolastica ci scapperebbe. La mia dose di “grattini” è uno alla settimana, come una specie di rito, tanto per dire alla dea Fortuna: ecco, ogni sette giorni apro la finestra per te, caso mai volessi infilarti nella mia vita e rovesciare sulle mie finanze il tuo corno dell’abbondanza.

Potrei acquistare interi pacchetti di “grattini”, come certe nonnine che poi si trasferiscono al tavolo del bar più vicino a strofinare per ore, ma so bene che le probabilità di vincita non sono così direttamente proporzionali al numero di biglietti che si comprano. E poi, via, la vincita che dà più gusto è quella del giocatore occasionale, non quella del grattatore accanito. Se la Fortuna è donna, non deve premiare chi la stalkera ossessivamente, ma chi la corteggia con discrezione o la sfida con la sua indifferenza.

Io, però, esagero nell’altro senso, perché a volte mi dimentico del rito settimanale, col risultato che la dea bendata mi ricambia con lo stesso disimpegno. Cioè, perdo sempre, salvo quando vinco il premio più basso, l’equivalente del costo del biglietto. Però mi piace grattare tutte le caselle delle vincite per trovare quella corrispondente al premio più cospicuo, e immaginare come sarebbe emozionante scoprire di essere diventata miliardaria o turista per sempre, o anche solo per dieci anni, via. Magari mancava solo un numero per completare la sequenza fortunata… ma è inutile dirsi “la prossima volta andrà meglio”, perché è un gioco d’azzardo, non uno sport in cui il risultato si migliora con l’esercizio e l’applicazione.

Niccolò Machiavelli non la pensava così. Nel Principe sosteneva che con la Fortuna, proprio perché donna, ci vogliono le maniere forti (disclaimer: Machiavelli scriveva nel 1513), e consigliava un trattamento da codice rosso: afferrarla per i capelli e trascinarla dalla propria parte. Si riferiva alla fortuna politica e militare, non a Cuccioli d’oro o Numeri fortunati, ma certi ludopati non guardano per il sottile.

Non l’ha fatto il tizio che nella notte fra giovedì e venerdì scorso, con il coperchio di un tombino appena divelto ha spaccato la vetrina di una tabaccheria di via Saffi e, oltre al denaro della cassa, ha arraffato varie mazzette di gratta e vinci. Forse aveva letto da poco il Principe e si era convinto che la Fortuna, sedotta dalla sua virile brutalità, gli avrebbe concesso almeno una dozzina di superpremi, non i mille eurini che è riuscito a raggranellare, grattando come un disperato, prima di essere identificato e arrestato dalla Squadra mobile. La fortuna è cieca, ma la sfiga ci vede benissimo, specie oggi che ci sono telecamere di sicurezza dappertutto. Sconsigliamo all’avvocato difensore del grattòmane di dare la colpa a Machiavelli, o il suo assistito rischia anche una condanna per maltrattamenti.

Lia Celi