Presentazione Stagione 24-25 NTS Informatica Basket Rimini

Riparte dalla conferenza stampa odierna al ristorante Lo Zodiaco di Rimini, casa storica di NTS Informatica Basket Rimini la nuova stagione di serie B nazionale del campionato FIPIC in carrozzina. Tre gironi da 8 squadre per definire chi andrà ai playoff per giocarsi l’unica promozione in serie A. La formazione riminese è inclusa nel girone B con Lombardia, Toscana ed Emilia e Sardegna dovrà dare la caccia al primo posto per l’ammissione diretta ai playoff o passare dal “purgatorio” delle seconde e migliore terza per ottenere l’ultimo posto disponibile.

Sono finalmente tornati gli amici fiorentini: Lorenzo Pellegrini e Kevin Giustino coi quali abbiamo ottenuto splendidi successi due stagioni fa e i nostri ragazzi vogliono ripetersi senza indugio.

Esordio sabato 30 a Pistoia, ore 14:45 con una trasferta impegnativa, ma possibile, contro una formazione che troviamo per la prima volta nella nostra storia sul nostro cammino. Ottimo banco di prova per misurare le forze in vista della gara successiva casalinga dell’8 dicembre Ore 15:00 quando ospiteremo Icaro Brescia alla palestra CARIM, una formazione ostica e impegnativa per l’esordio casalingo prima di chiudere l’anno in quel di Parma per affrontare la temibile formazione ducale domenica 22 dicembre.

Ai ranghi di partenza, agli ordini dell’intramontabile allenatore giocatore #4 Angelo Loperfido troviamo: #6 Kevin Giustino, #7 Mirco Acquarelli, #10 Raik Adil, #11 Giuseppe Di Pietro, #13 Cristiano Pozzato, #15 Stefano Martinini; #19 Michele Storoni, #20 Antonino D’Aietti, #21 Andrea Rossi, #27 Lorenzo Pellegrini, 41 Brandon Ladson, #48 Fabio Castagnetti.

Il Presidente Stefano Martinini e Mirco Acquarelli hanno presentato questo campionato molto competitivo ed equilibrato ringraziando gli amici della stampa per l’affetto ed il sostegno che hanno sempre dimostrato e la puntualità della comunicazione.

Un ringraziamento speciale va all’Assessore allo Sport del Comune di Rimini Michele Lari che oltre al valore sportivo di quanto NTS Informatica Basket Rimini ottiene sul campo ha riconosciuto e lodato la valenza sociale di questo grande movimento sportivo che oltre al basket promuove tante discipline all’interno di Sport No Limits evento estivo di cui promuove: la scherma, il rugby il padel, e tutte le forme di attività alle quali chiunque può accedere senza alcun limite di abilità.

Non ci resta che augurarci la vostra nutrita partecipazione nelle nostre gare casalinghe, sempre alla CARIM di via Cuneo 11 e sempre di domenica alle 15:00. Seguiteci per ogni ulteriore dettaglio.