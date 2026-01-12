Processo Dassilva, udienza fiume in tribunale: slitta la deposizione di Valeria Bartolucci (VIDEO)

È ripreso oggi davanti alla Corte d’Assise di Rimini il processo a Louis Dassilva, imputato per l’omicidio di Pierina Paganelli, avvenuto il 3 ottobre 2023 in via del Ciclamino. L’udienza odierna si doveva concentrare su due passaggi considerati centrali nell’istruttoria dibattimentale: la deposizione del vicino Emanuele Neri e quella di Valeria Bartolucci, moglie dell’imputato. Sono stati sentiti anche personale di polizia e consulenti della Procura che hanno svolto analisi sui dispositivi dell’imputato, come il telfono cellulare, e sulla telecamera di videosorvelgianza installata in una farmacia vicina alla scena del crimine, il garage in cui Pierina Paganelli aveva rimessato l’auto prima di essere uccisa.

Le testimonianze sugli accertamenti tecnici sono durate oltre il previsto, motivo per cui la deposizione di Valeria Bartolucci è di fatto slittata al prossimo 26 gennaio. I legali della donna hanno protestato a margine dell’udienza. Sia loro che la moglie dell’imputato non potranno essere in tribunale a Rimini quel giorno motivo per cui la loro speranza è che pm e presidente della giuria, la giudice Fiorella Casadei, si accordino per un altra data.

L’udienza ha avuto una durata quasi da record: iniziata poco dopo le 9 è finita dopo poche e brevi pause quando mancavano pochi minuti alle 20.

Qui sopra le ultime battute della giornata con l’intervento degli avvocati Guidi-Fabbri (difesa Dassilva)

Qui sotto invece l’intervento polemico della difesa di Valeria Bartolucci

La mattinata è stata dedicata alla testimonianza di Emanuele Neri, vicino di casa della vittima, chiamato a chiarire la propria posizione in relazione ai filmati della telecamera installata presso la farmacia di via del Ciclamino. Neri ha in precedenza affermato di riconoscersi nelle immagini registrate. Su quel materiale video si era inizialmente innestata una parte dell’accusa, successivamente ridimensionata dagli esiti dell’incidente probatorio, che hanno messo in discussione l’attendibilità dell’identificazione dell’uomo ripreso.

Emanuele Neri, chiamato a rispondere alle domande del pm Daniele Paci e dalla presidente della giuria Fiorella Casadei ha confermato di essersi riconosciuto in un filmato di “Cam3”, la sera del delitto di via del Ciclamino.

Nella mattinata del 12 gennaio è stato sentito anche l’investigatore Ezio Denti: in un primo momento era stato ingaggiato dall’imputato, ma anche da Manuela Bianchi, salvo poi uscire di scena.

“Dassilva aveva definito il suo rapporto con Manuela Bianchi un ‘gioco di pianerottolo’. Manuela aveva invece manifestato un interesse più morboso verso il suo amante. Ho incontrato anche Loris Bianchi mi girò le foto di lui steso a terra la sera del delitto nell’appartamento di Manuela Bianca. Mi disse che aveva fatto quelle foto per vedere come stava con il pizzetto e non per giocare con il cane come riferito quando è stato sentito dagli inquirenti e come testimone.

E ancora sul fratello della nuora della vittima. “Mi ha anche detto che prendeva farmaci e che senza farmaci avrebbe anche ucciso. Loris mi disse che non era contento dei comportamenti di Pierina e mi confidò che non era dispiaciuto della morte. Aveva saputo che Pierina Paganelli lo definiva un ‘pappone’ e ne era molto dispiaciuto. In più mi chiedo perchè si era fatto fotografare a terra con il marsupio addosso. Disse che aveva fatto le foto per vedere come stava con il pizzetto. “.

Poi ha riferito di un colloquio avuto con Louis Dassilva. “Mi ha raccontato che la sera del delitto era rimasto a casa sul divano, perchè aveva dolori provocati da alcuni traumi successivi ad incidente che aveva avuto in moto. E credeva di essere incriminato perchè extracomunitario“.

L’intervista a Ezio Denti

Gli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi

Giuliano Saponi

Chiara Rinaldi, avvocata di Valeria Bartolucci

Come detto Valeria Bartolucci, moglie dell’imputato, era recentemente iscritta nel registro degli indagati per false informazioni al pubblico ministero e favoreggiamento.

L’udienza ha compreso inoltre testimonianze tecniche relative al funzionamento dell’ascensore, all’esame dei dispositivi telefonici e ai sistemi di videosorveglianza, elementi considerati utili per definire tempi, movimenti e contesto della vicenda oggetto del processo.

In sintesi è emerso che Louis Dassilva non ha utilizzato il telefono cellulare dalle 21.38 ino alle 22.30. Ha invece ricevuto un messaggio da Manuela Bianchi alle 22.15, pochi minuti dopo il delitto.