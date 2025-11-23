“Project financing sotto accusa: il PD di Bellaria aveva lanciato l’allarme”

La strategia scelta dal Comune di Bellaria per affrontare il nodo dei rinnovi balneari — il famoso “modello Bellaria” basato sul project financing — era stata accolta con entusiasmo dalla maggioranza, ma aveva sollevato dubbi politici e tecnici da parte del PD locale. Dubbi liquidati con fastidio dal sindaco Giorgetti.

Poi è arrivata la messa in mora della Commissione Europea sul project financing italiano, che di fatto rimette tutto in discussione. E oggi quelle perplessità che a qualcuno sembravano polemiche diventano invece un tema politico enorme, che riguarda trasparenza, concorrenza e il futuro stesso delle concessioni balneari.

Le preoccupazioni espresse dal gruppo consiliare PD – Cambiamo BIM non erano allarmismi, ma semplici richieste di chiarimento su un tema enorme come il futuro delle concessioni balneari.

“Il solo aver sollevato dei dubbi, e non certo sentenziato, ha suscitato la reazione sdegnata non solo delle categorie coinvolte ma anche e soprattutto dell’Amministrazione stessa che non ha colto l’occasione per affermare le sue motivazioni e convinzioni. Così in una nota il gruppo consigliare del Pd di Bellaria I.M. Cambiamo BIM

Dopo poco più di una settimana i nostri dubbi trovano conferma da parte addirittura dalla Commissione Europea che vuole vederci chiaro sulla normativa Italiana del Project Financing che guarda caso è lo strumento alla base del così detto metodo Bellaria.

Chiaramente stiamo parlando di questioni di una complessità enorme la cui soluzione non sta certo a noi, forza di opposizione, individuare ma tutta questa vicenda evidenzia una necessità politica per la nostra comunità: Aprire un dialogo con l’intera collettività a cominciare da tutti gli operatori turistici, con in prima linea i balneari, e la città intera perché un tema di questa portata, che investe il motore stesso della nostra economia, non può essere trattato nel chiuso del palazzo!

Il nostro turismo ha bisogno di nuove strategie per rimanere competitivo e queste strategie devono passare dal nostro bene più prezioso che è la spiaggia

Inoltre è necessario ribadire ancora una volta che è indispensabile per le località balneari che il governo nazionale stabilisca una volta per tutte norme chiare e inequivocabili nel rispetto del diritto europeo che ci consentano di attuare queste strategie innovative. Questa inerzia sta portando all’agonia del settore e spinge i Comuni su percorsi accidentati se non addirittura pericolosi, come temiamo sia quello che ha intrapreso il nostro Comune.”