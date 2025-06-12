“Prosceni Urbani”: progetto nato a Riccione per far rinascere le vetrine chiuse

È a Riccione che nasce “Vetrine in Movimento” rinominato: “Prosceni Urbani”.

È il progetto della scenografa, regista e direttrice artistica Roberta Pontrandolfo che, dopo essersi trasferita a Riccione nel 2019 e aver ideato e proposto vari format per la città comprese le spiagge, dopo anni di silenzi e resistenze istituzionali, ha trovato riconoscimento alla Libera Accademia di Belle Arti di Rimini, integrando il percorso didattico come materia d’esame. “Sì perché l’Arte – continua Roberta – non arreda ma forma, informa, progetta e crea nuovo dando rinnovata linfa vitale al mondo che ci circonda attraverso lo sguardo e le mani quindi la creatività dei nostri ragazzi.”

Da dove nasce l’idea:” Sia chiaro – continua Roberta – questa idea non è nuova. La prima volta che vidi una vetrina in movimento fu a Roma nel 1986 presso la Rinascente. Ero una bambina ma ne rimasi colpita e all’epoca non c’era sicuramente la crisi di oggi con migliaia di negozi chiusi in tutta Italia e quindi Vetrine spente. Sicuramente l’idea l’ho rivisitata e rimessa in vita attraverso la mia capacità creativa e innovativa, trasmessa ai ragazzi dell’Accademia che, con grande entusiasmo e slancio, la stanno già sperimentando attraverso il loro ingegno”.

Un’adozione accademica, racconta Pontrandolfo, che rilancia l’idea con una nuova dignità, per coinvolgere le giovani menti e restituire nuova vita al tessuto urbano.

A crederci è stata Caterina Gentile, docente e coordinatrice del corso di Fashion Design: “Mi ha colpito subito – dice -. i nostri studenti ora stanno lavorando a nuove visioni urbane partendo da testi come: “Le città invisibili” di Italo Calvino: la creatività può rianimare spazi spenti e risvegliare anche le coscienze”.