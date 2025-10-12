Quando a Rimini nacque la DC di Forlì

Dal libro da me curato di prossima uscito per l’editore Il Ponte (“LA DEMOCRAZIA CRISTIANA A RIMINI (1964-1994). Il Partito: i congressi, gli organismi dirigenti, la rassegna stampa”), continuo a spigolare notizie dalla storia della Democrazia Cristiana forlivese e riminese (dopo il precedente articolo “Così nacque la DC di Rimini. Una storia mai scritta riemerge da documenti inediti”).

Ritengo che non riuscirei a trovare una persona che mi dicesse: Lo sapevo! E se qualcuno mi chiedesse un libro di storia politica locale che ne parla, non saprei consigliarlo perché credo che non ci sia. Sto parlando del fatto che la Federazione democristiana forlivese nacque a Rimini (e del resto Rimini era parte della Provincia di Forlì) il 10-11 agosto 1946, pochi giorni prima di ferragosto. E’ qui che si svolse il congresso costitutivo della DC forlivese.

Nel pieno dell’avvio della ricostruzione post‐bellica, dopo la vittoria repubblicana nel referendum del 2 giugno 1946 e l’elezione dell’Assemblea Costituente, la Democrazia Cristiana iniziò ad organizzarsi non solo a livello nazionale, ma anche nelle province. È in questo clima che si svolge dunque, a Rimini, il 1° Congresso Provinciale ordinario della DC della provincia di Forlì.

Questo congresso, che segue il 1. Congresso Nazionale tenutosi a Roma dal 24 al 28 aprile dello stesso anno, segna il momento in cui il partito locale passa dalla fase organizzativa successiva alla Resistenza e al primo dopoguerra, alla costruzione stabile degli organi territoriali, della rete locale, del dialogo con il mondo contadino e le classi lavoratrici. È la prima grande assemblea che compone ufficialmente la leadership provinciale della DC a Forlì, riconoscendo ruoli e affidando responsabilità precise.

Chi sono i protagonisti di questa fase

∙ Giovanni Ghirotti (1906-1974). Cesenate. Segretario della DC di Cesena subito dopo la guerra, è stato il primo Segretario provinciale della DC dall’ottobre 1945 a settembre 1946, quando si dimise per il suo inserimento nella lista dei candidati alle elezioni per la Assemblea Costituente. Non fu eletto. Al 1. Congresso provinciale della DC forlivese, tenutosi a Rimini, non relazionò Ghirotti per problemi di salute, ma fu delegato a farlo il segretario dei giovani DC, il futuro leader Gino Mattarelli. Ghirotti poi approdò alla Camera in occasione delle politiche del 18 aprile 1948, ma la sua proclamazione fu annullata dopo pochi mesi per un riconteggio delle schede, venendo sostituito nell’ottobre 1948 da Natale Gorini.

Eletto in Consiglio comunale il 7 aprile 1946, vi rimase per venticinque anni sino al 1970, sempre con l’incarico di capogruppo, sia che la DC forlivese fosse al governo o all’opposizione. In Consiglio provinciale dal 1946 al 1951.

Presidente dell’OIR (l’ospedale e altre opere pie) dal 25 maggio 1946 al 1963: fu il più strenuo sostenitore della realizzazione della nuova sede dell’Ospedale, il Bufalini.

Presidente della Cassa di Risparmio di Cesena dal 1950 al 1974.

∙ Gino Mattarelli (1921-1986). Forlivese. Delegato Giovanile, relazionò Lui al 1. Congresso per l’indisposizione di Ghirotti. Nel suo intervento raccontò l’attività della DC dal periodo clandestino fino a quel momento. Partecipò come ufficiale alla guerra, prestando servizio sino a settembre 1943. Ritornato a casa si impegnò nella vita politica con la Democrazia Cristiana, diventando Segretario dell’appena costituita sezione forlivese e del Movimento Giovanile e poi nel febbraio 1948, per dieci anni, sino ad aprile 1958, Segretario della Federazione provinciale di Forlì. Legato politicamente ad Amintore Fanfani, gli diede il sostegno della Federazione forlivese per qualche decennio.

Nel 1953 fu eletto in Consiglio Comunale a Forlì e svolse il ruolo di capogruppo; poi nel 1958, per 4 legislature, deputato (sino al 1976), occupandosi in particolare di agricoltura, turismo e pubblica amministrazione.

∙ Piero Fuschini. Al 1. Congresso venne eletto Segretario Provinciale (rimase in carica sino a febbraio 1948).

∙ Giuseppe Babbi (1893-1969). Riminese. Sua la relazione al Congresso su Enti locali, attività sindacale e cooperazione. Nel 1919, aderendo all’appello di don Sturzo, contribuì a fondare il Partito Popolare a Rimini. Dal 1943 fu attivo nell’organizzazione della Resistenza, membro del CLN riminese. Il 18 marzo 1944 fu arrestato a Serravalle di San Marino per la sua attività antifascista e fu consegnato ai tedeschi che lo tennero prigioniero per diversi mesi, sino al 18 luglio 1944, nel carcere di San Giovanni in Monte a Bologna. Il 4 ottobre 1944, a Rimini liberata, entrò nella prima Giunta comunale nominata dal governo militare alleato su proposta del CLN e fu nominato Vice-Sindaco, con la delega all’annona. Partecipò alla nascita della Democrazia Cristiana e, nel 1945, alla costituzione delle ACLI. Con la nascita della Giunta social-comunista dopo le elezioni del 6 aprile 1946, Babbi in consiglio comunale capeggiò la minoranza democristiana. Nel 1946 diede vita alla Coltivatori diretti.

Eletto in Consiglio Comunale a Rimini dal 1946 al 1956, dal 1961 al 1970. Eletto alla Camera dei Deputati dal 1948 al 1953, dal 1960 al 1963.

Sostenitore di De Gasperi, alla sua morte aderì al gruppo dei “centristi popolari” guidato da Scelba e Gonnella. Critico con il centro-sinistra, venne accusato di essersi spostato a destra. Si difese sdegnosamente, richiamandosi alla sua biografia pubblica.

∙ Luigi Silvestrini (1882-1974). Di Brisighella, partecipa al movimento murriano nei primi anni del ‘900. Fu chiamato a presiedere il 1. Congresso. Eletto per due volte senatore nelle liste DC: nella prima legislatura, 1948-1953 e riconfermato nelle legislatura 1953-1958.

Presidente della Cassa di Risparmio di Rimini dal 1944 al 1956. Il Consiglio comunale, su proposta del Sindaco Walter Ceccaroni, conferì al prof. Silvestrini la cittadinanza onoraria (15 settembre 1963).

∙ Amintore Fanfani (1908-1999), della Direzione Nazionale della DC. Conclude i lavori del 1. Congresso della Dc forlivese a Rimini. Ha 38 anni ed è uno dei giovani dirigenti rampanti che si stanno formando sotto la guida di De Gasperi.

Il Congresso affrontò diversi nodi strategici per l’organizzazione del partito cattolico sul territorio, come organizzazione interna e radicamento territoriale

Il congresso sancisce formalmente l’organizzazione della DC provinciale: l’elezione di un Comitato provinciale di 19 membri, con l’integrazione di figure deputate a settori specifici (giovani, donne, organizzazione). In una provincia dove il radicamento della DC era debole, avere una rete funzionale e riconoscibile era essenziale per l’attività quotidiana — propaganda, contatti, assistenza, iniziative sociali.

Si discusse poi di come strutturare le sezioni locali, collaborare con le cooperative e con le ACLI per sviluppare una presenza presso i lavoratori nella provincia. Fuschini, nella sua relazione politica, sottolineò che «solo attraverso le ACLI noi possiamo giungere ai lavoratori». Le cooperative sono considerate fondamentali per consolidare la base sociale e offrire risposte pratiche ai bisogni del dopoguerra. Questi rimedi erano particolarmente urgenti in Romagna, regione pesantemente coinvolta nel conflitto e nelle sue distruzioni.

Il Comitato provinciale democristiano eletto risultò così composto: Piero Fuschini, Giulio Montanari, Aurelio Rubini, Gino Mattarelli (Delegato Giovanile), Elio Briganti, Felice Bongiorno, Domenico Alpi, Napoleone Bertozzi, Giuseppe Valeri, Domenico Comandini, Giovanni Ghirotti, Guerrino Tappi, Marino Maestri, Mario Camagni, Giuseppe Babbi, Fernando Gabrielli, Alberto Marvelli, Galli, Guido Manzelli. A questi si aggiunsero Piero Giannini, Giuseppe Goberti (Segretario CdL, Ufficio Sindacale), Giulietta Rosetti (Delegata Femminile), Afro Giunchi (Ufficio Organizzazione), Piero Fanciaresi (Ufficio SPES). Segretario provinciale fu eletto Piero Fuschini.

I riminesi in questo primo Comitato direttivo provinciale furono solo tre: Bongiorno, Babbi, Marvelli. Per quest’ultimo questa nomina stava a significare il suo peso crescente dentro la Democrazia Cristiana riminese: purtroppo la sua morte improvvisa il 5 ottobre 1946, a soli 28 anni, ne troncò il promettente percorso politico.

Giovani e donne

Uno dei punti qualificanti della discussione congressuale fu l’attenzione al movimento giovanile: fu redatto ed approvato un ordine del giorno specifico che raccoglieva le esigenze e le aspirazioni dei Gruppi Giovanili DC. Venne anche nominata una Delegata Femminile, Giulietta Rosetti, come membro aggiunta del Comitato provinciale, a testimonianza della consapevolezza che il coinvolgimento femminile non era più un tema secondario. In un periodo in cui la partecipazione politica femminile era appena iniziata (ricordiamo che nel 1946 le donne votarono per la prima volta a livello nazionale).

Politica e propaganda

Il discorso politico (tenuto da Fuschini) invocava una propaganda ben organizzata, capillare, che non si lasciasse intimidire dalle difficoltà (“senza alcun avvilimento”). Si guarda alle elezioni future con fiducia ma anche con la volontà di far leva sui simboli di identità locale e nazionale (per esempio, la bandiera tricolore, la memoria di figure come don Minzoni, legate al concetto di libertà, democrazia e indipendenza). Fu una strategia culturale: affermare la DC come forza moderata ma radicata nell’identità nazionale e cattolica.

Rapporti con gli altri partiti e con le sinistre

Il congresso riflettè anche le tensioni, tipiche di quel momento storico, tra la DC e gli altri partiti: con il PRI il rapporto era complesso e da parte della DC non sempre generoso; con i partiti di sinistra c’era un antagonismo crescente. Pur ribadendo le difficoltà nei rapporti con il PRI e le tensioni con le sinistre, il congresso puntò alla costruzione di un “fronte moderato” che potesse candidarlo alla guida delle istituzioni.

Questione regionale

Babbi sollevò la questione della Regione Romagna, chiedendo che il congresso prendesse posizione in merito con un ordine del giorno chiaro.

Il Congresso rappresentò una pietra miliare per la DC forlivese (e romagnola), per diverse ragioni:

• costituì la leadership ufficiale provinciale: con un Comitato nominato e un Segretario come Fuschini, che avrebbe guidato la DC provinciale nei momenti cruciali che portarono alle elezioni del 1948;

• permise di consolidare la rete locale, i gruppi giovanili, l’organizzazione femminile, la cooperazione, le strutture sociali, sindacali e assistenziali, fondamentali per la costruzione di consenso e presenza concreta nella società;

• si superò la transizione: dalla Resistenza e dalla politica emergenziale alla politica ordinaria, fatta di amministrazione, propaganda, presenza sul territorio;

• incarnò la nuova Italia repubblicana che stava tentando di rigenerarsi, dopo la guerra, nel segno della libertà, della democrazia, della giustizia sociale, e lo fa attraverso forze moderate ma impegnate, capaci di mediazione tra istanze popolari, ecclesiastiche, lavorative.

Nonostante l’entusiasmo e la chiarezza di molti obiettivi, emersero però anche alcuni limiti:

• la DC, all’epoca, non godeva ancora nel nostro territorio provinciale di una base elettorale forte. Nella classe operaia e nel mondo contadino in Romagna erano forti i legami con i partiti di sinistra (socialista, comunista, repubblicano);

• le differenze interne fra i dirigenti locali e la Direzione nazionale; le difficoltà organizzative, logistiche, finanziarie; il bisogno di un coordinamento regionale e provinciale forte;

• la questione delle alleanze politiche rimase complessa: il PRI e le formazioni di centro non sempre risposero come la DC avrebbe voluto; con la sinistra vi fu un forte antagonismo conflittuale.

Il 1° Congresso Provinciale ordinario della DC di Forlì può essere guardato come il momento in cui il partito affermò la propria identità territoriale, organizzò il lavoro politico e gettò le basi per una possibile crescita. È qui che si definirono compiti, priorità, leadership; è qui che si provò a costruire un ponte fra la spinta ideale del periodo resistenziale e costituente, da una parte, e la concreta responsabilità della democrazia repubblicana, dall’altra.

Paolo Zaghini – continua