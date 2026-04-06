Quando il teatro è una serra

Abbiamo incontrato ripetutamente Pier Paolo Paolizzi (detto “Spigolo”) in questi ultime mesi impegnato nella campagna referendaria per il NO al quesito sulla giustizia proposto dal governo di centro-destra. Come responsabile del Comitato provinciale per il NO “Spigolo” si è speso sino in fondo e la soddisfazione per il risultato ottenuto, a livello provinciale e nazionale, lo ha visto felice.

Ma “Spigolo” chi è, da dove nasce il suo impegno fra i giovani e nella società? Classe 1944, insegnante di diritto e di economia all’Istituto “Valturio” di Rimini sino al 2000 quando è andato in pensione, dal 1982 animatore delle attività teatrali scolastiche. Con lui, a redigere il libro, Nicoletta Fabbri, attrice, sua “compagna di viaggio e fonte inesauribile di fiducia in ogni utopia”.

Il volume curato da loro è un libro che si muove su un crinale affascinante e non scontato: quello tra memoria e progetto, tra racconto di un’esperienza conclusa e rilancio di una visione ancora profondamente attuale. Più che un semplice volume celebrativo del Laboratorio Teatrale La Serra, è un’opera che interroga il senso stesso del fare teatro oggi, soprattutto quando questo si intreccia con la formazione e la vita delle persone. Il volume racconta i quarant’anni del Laboratorio Teatrale La Serra, nato nei primi anni Ottanta a Rimini e progressivamente evolutosi nella compagnia Serra Teatro. Tuttavia, ciò che colpisce fin dalle prime pagine è che la storia narrata non riguarda soltanto un gruppo teatrale, ma una vera e propria comunità. Il teatro, in questo caso, non è mai fine a sé stesso: è mezzo, strumento, spazio di trasformazione

L’origine del racconto è profondamente radicata nel territorio di Rimini, ma la sua portata va ben oltre la dimensione locale. La storia della Serra – nata all’inizio degli anni Ottanta all’interno di una scuola e poi evolutasi in una compagnia teatrale attiva fino al 2022 – diventa infatti un caso emblematico di come un’esperienza pedagogica possa trasformarsi in un fenomeno culturale capace di incidere nel tempo. Non è solo la storia di un gruppo, ma quella di un’idea di teatro che si fa pratica quotidiana, relazione, crescita condivisa.

Il titolo stesso racchiude la chiave di lettura dell’intero libro. La “serra” non è una metafora decorativa, ma un’immagine strutturante: un luogo protetto, ma non isolato; uno spazio in cui si coltiva qualcosa di fragile e prezioso – la creatività, l’identità, il senso di comunità – affinché possa poi svilupparsi e confrontarsi con l’esterno. Questa idea attraversa tutte le pagine del volume, emergendo con forza sia nelle riflessioni degli autori sia nelle testimonianze raccolte.

Dal punto di vista compositivo, il libro si configura come un’opera corale. La scelta di alternare il racconto diretto di Fabbri e Paolizzi a una molteplicità di voci – studenti, insegnanti, attori, collaboratori – è particolarmente efficace, perché restituisce la natura profondamente collettiva dell’esperienza della Serra. Non si tratta di una storia lineare e univoca, ma di un intreccio di percorsi individuali che si incontrano, si influenzano e si trasformano reciprocamente. Questa pluralità non disperde il racconto, ma lo arricchisce, rendendolo più autentico e stratificato.

Uno degli elementi più interessanti del volume è la sua capacità di raccontare il teatro come pratica educativa senza ridurlo a strumento didattico. Il laboratorio teatrale non viene mai presentato come un mezzo per “insegnare qualcosa”, ma come uno spazio in cui accadono processi complessi: presa di coscienza, scoperta di sé, costruzione di relazioni. Il teatro, in questo contesto, diventa un linguaggio totale, che coinvolge corpo, emozioni, pensiero e immaginazione.

Particolarmente significativa è anche la riflessione implicita sulla scuola. Paolizzi, partendo dalla propria esperienza di insegnante, mette in discussione un modello educativo percepito come frammentato e distante, contrapponendogli un approccio basato sull’unità tra corpo, emozione e pensiero. Il teatro diventa così una risposta concreta a una crisi educativa: un luogo in cui ricostruire relazioni autentiche e significative.

In questo senso, il libro offre anche una riflessione critica implicita sul sistema scolastico. L’esperienza della Serra nasce infatti da una crisi: quella di un insegnante che percepisce la distanza crescente tra sé e i propri studenti, la difficoltà di stabilire una relazione autentica all’interno della struttura tradizionale della scuola. Il laboratorio teatrale si configura allora come una risposta concreta a questa crisi, un tentativo di ricostruire uno spazio di incontro reale, in cui gli individui possano riconoscersi e dialogare.

Molto potente è anche il tema della trasformazione personale. Le testimonianze raccolte raccontano non solo percorsi artistici, ma soprattutto percorsi umani. Molti dei partecipanti al laboratorio non sono diventati attori, ma tutti – o quasi – sembrano aver attraversato un’esperienza significativa, capace di lasciare un segno duraturo. Il libro insiste su questo punto con delicatezza, evitando ogni retorica, ma lasciando emergere con chiarezza il valore formativo dell’esperienza.

Un altro aspetto rilevante è il rapporto tra il laboratorio e il territorio. La Serra non è mai stata una realtà chiusa, ma ha dialogato costantemente con la città, con le istituzioni, con altre esperienze culturali. Il riferimento allo spazio teatrale Pianoterra e alle diverse collaborazioni costruite nel tempo contribuisce a delineare una rete di relazioni che ha ampliato l’impatto del progetto. In questo senso, il libro restituisce anche una fotografia dell’associazionismo culturale italiano tra la fine del Novecento e l’inizio del nuovo millennio.

Dal punto di vista stilistico, il testo colpisce per la sua misura. Non cerca effetti spettacolari, non indulge in nostalgie facili, ma costruisce un racconto sobrio, coerente, attraversato da una forte tensione etica. La lingua è accessibile ma mai banale, capace di restituire la complessità senza appesantire la lettura. La scelta di lasciare spazio alle testimonianze dirette contribuisce a creare un ritmo vario e coinvolgente.

Particolarmente interessante è anche la dimensione “politica” implicita nel libro. Non si tratta di una politica esplicita o ideologica, ma di una riflessione sulla cittadinanza, sulla partecipazione, sulla costruzione di comunità. Il teatro, in questo contesto, diventa uno strumento per sviluppare senso critico, consapevolezza, capacità di relazione. È un’idea di cultura come pratica attiva, non come consumo passivo.

La chiusura dell’esperienza nel 2022, da cui nasce l’urgenza del libro, non viene raccontata come una fine definitiva, ma come un passaggio. Il volume stesso si configura come una forma di continuità: un modo per lasciare una traccia, per trasmettere un’eredità, per tenere aperta una possibilità. In questo senso, il libro guarda tanto al passato quanto al futuro.

In definitiva, il libro è un’opera che riesce a parlare a livelli diversi. È un documento storico, una riflessione pedagogica, un racconto di comunità e, allo stesso tempo, un invito a ripensare il ruolo del teatro nella società contemporanea. Non è necessario conoscere la Serra o il contesto riminese per apprezzarlo: ciò che viene raccontato ha una risonanza più ampia, universale.

Il volume comprende interventi di Fabio Biondi, Stefano Bisulli, Elena Bucci, Giuseppe Prosperi a prefazione e a commento e include una ricostruzione storiografica dell’attività, a partire dalla fondazione del laboratorio nel 1983. Complessivamente una cinquantina di voci che raccontano la loro esperienza con Serra.

È una lettura preziosa per chi si occupa di educazione, teatro o cultura, ma anche per chiunque sia interessato alle dinamiche delle esperienze collettive e ai processi di crescita personale. Perché, in fondo, il libro suggerisce una domanda semplice ma fondamentale: esistono ancora, oggi, luoghi in cui sia possibile crescere insieme, in modo autentico? La Serra è stata uno di questi luoghi. Questo libro ne è la testimonianza viva.

Paolo Zaghini