Quando lo scarto diventa bellezza: inaugurata in Regione la mostra Scart del Gruppo Hera

Dare nuova forma a ciò che è destinato a essere scartato, trasformando il rifiuto in opera d’arte e occasione di riflessione. È questo il filo conduttore della mostra “Il lato bello e utile del rifiuto”, organizzata nell’ambito del progetto Scart del Gruppo Hera, inaugurata oggi nell’atrio della sede della Regione Emilia-Romagna in viale Aldo Moro 30, a Bologna.

L’esposizione si inserisce nel programma di Arte Fiera 2026 e di Art City Bologna, e propone un percorso visivo e concettuale in cui materiali di recupero provenienti da ambiti industriali e di uso quotidiano assumono nuove forme e significati. Carta di giornale, policarbonato di scarto, barattoli di latta, reti metalliche, bombolette spray e abiti dismessi diventano così animali, figure riconoscibili e al tempo stesso spiazzanti, capaci di attirare lo sguardo e interrogare sul rapporto tra consumo, valore e ambiente.

All’inaugurazione erano presenti l’assessora regionale all’Ambiente Irene Priolo, l’amministratore delegato di Herambiente, Andrea Ramonda, e il direttore marketing di Herambiente e ideatore del progetto Scart, Maurizio Giani.

“Arte ed economia circolare condividono la stessa vocazione: quella della trasformazione. Entrambe sanno dare nuova vita agli oggetti della nostra quotidianità, rendendoli qualcosa di inaspettato, prezioso e migliore – sottolinea l’assessora Priolo –. Il progetto Scart e questa mostra dimostrano in modo concreto come ciò che consideriamo scarto possa diventare risorsa, bellezza e occasione di riflessione. È un messaggio che parla non solo al mondo dell’arte, ma a tutte e tutti noi, perché riguarda il modo in cui produciamo, consumiamo e attribuiamo valore alle cose”.

Nel suo intervento, Priolo ha richiamato anche l’impegno istituzionale sul fronte ambientale: “Come Regione lavoriamo da anni per rendere l’economia circolare un asse strutturale delle nostre politiche ambientali e industriali. Portare questa mostra all’interno della sede regionale significa ribadire che la transizione ecologica passa anche da iniziative capaci di coinvolgere, rendere comprensibili temi complessi e stimolare un cambiamento culturale diffuso. L’arte, in questo senso, è uno strumento potente, perché rende visibile e immediato ciò che spesso resta astratto”.

Il percorso espositivo si sviluppa attraverso una serie di opere che raffigurano animali – lupi, orsi, cavalli, aquile, gufi, cani, fenicotteri e gabbiani – costruiti con materiali di recupero lasciati volutamente riconoscibili. La materia conserva le tracce della propria origine e diventa parte integrante del messaggio, creando un continuo gioco tra ciò che appare e ciò che realmente è.

La mostra racconta così la possibilità di una seconda vita per gli oggetti, trasformando ciò che normalmente viene escluso o dimenticato in presenza simbolica, capace di stimolare una riflessione collettiva sul consumo, sull’impatto delle attività umane e sul ruolo dell’ambiente. Un racconto che unisce arte contemporanea e sostenibilità, collocato in uno spazio istituzionale che diventa luogo di dialogo tra cultura, politiche pubbliche ed economia circolare.