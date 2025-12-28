Quegli alieni all’attacco di Sodoma e Gomorra

Sto tornando da Bologna in treno. Stravaccato sui morbidi sedili della “Freccia”, apro la borsa per estrarne “Odissea nello spazio “ di Arthur Clarke e…

“Amante della fantascienza, eh? – mi fa sorridendo il mio dirimpettaio.

“Fin da ragazzino” rispondo.

“Anch’io! Da sempre!” esclama lui.

Mi rendo subito conto di aver di fronte un vero intenditore. E… Alè! Partiamo subito in tromba a discutere sulla possibilità effettiva che la terra sia stata visitata in passato da civiltà aliene. Facciamo a gara ad elencare i segni che parrebbero attestarne la presenza. Carte geografiche di 11.000 anni fa di straordinaria precisione, identiche a quelle moderne…. Gigantesche linee geometricamente disposte in mezzo ai contrafforti peruviani delle Ande visibili solo a grande altitudine che danno chiaramente l’idea di un aeroporto… Incisioni rupestri rinvenute un po’ in tutto il mondo raffiguranti le medesime identiche figure di persone gigantesche in goffe tute e antenne sulla testa… Graffiti di navi spaziali che riproducono sbalorditivi particolari di strumentazione…

“ E poi c’è l’Antico Testamento – osserva il mio compagno di viaggio – dove il profeta Elia viene rapito in cielo da un oggetto volante misterioso. E dove un’altro profeta, Ezechiele, descrive un specie di veicolo spaziale con ruote ed occhi che si muovono tutti attorno… E che dire di Sodoma e Gomorra ? Personalmente e per un mucchio di ragioni, mi sono convinto che la distruzione di quelle due città debba attribuirsi a una bomba atomica!”.

“Accidenti – faccio io – agli alieni avevo pensato anch’io leggendo nel Sacro Libro che gli ‘angeli’ mandati sulla terra dal Signore si erano difesi dal ‘servizietto’ che volevano fargli i sodomiti fulminandoli con micidiali raggi abbaglianti scaturiti dalle loro mani! Si trattava probabilmente di extraterrestri muniti di disintegratore. Ma mi dica. Lei come è arrivato all’esplosione nucleare?”.

“Bene. Tanto per cominciare è stato accertato che la zona ha tuttora valori elevati di radioattività. Poi mi sembra significativo che gli ‘angeli’ abbiano invitato il buon Lot a rifugiarsi tra i monti considerato che le pareti di roccia sono forse l’ unica valida difesa dagli effetti di una esplosione nucleare… E infine c’è la moglie di Lot, che nonostante le raccomandazioni degli ‘angeli’, curiosa come tutte le donne, si volta e cade morta stecchita! Proprio ciò che capita a chi fissa il ‘sole’ atomico! Insomma, penso che anche lei sia convinto che parecchio di ciò che, nella Bibbia, viene attribuito a Dio sia stata invece opera degli extraterrestri”.

“Certo! Come l’ inseminazione a distanza di giovani vergini terrestri in virtù di una avanzatissima tecnologia, allo scopo di creare una razza di Superuomini. Chi ci dice che l’arcangelo Gabriele non fosse un alieno?”

“E che quindi Lui…”.

Ma la “Freccia” è ormai arrivata alla Stazione di Rimini. Io scendo, il Professore prosegue. Ci salutiamo come vecchi amici dopo esserci scambiati il numero di cellulare.

Giuliano Bonizzato

(Da “Il diritto alla vita dello spermatozoo e altre divagazioni malatestiane” Dicembre 2025 Editrice Il Ponte Vecchio. In tutte le librerie e su Amazon – nell’immagine in apertura: “The Destruction of Sodom and Gomorrah”, John Martin-1852)