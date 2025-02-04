Rapina violenta a Riccione, dopo 12 anni un sospetto incastrato dal dna

Era il 20 luglio 2012 quando una coppia di Riccione subì una violenta rapina in casa per mano di due malviventi travestiti da carabinieri. Dopo 12 anni di indagini, grazie all’analisi del DNA sulle fascette usate per immobilizzare le vittime, uno dei presunti autori è stato identificato: si tratta di un 39enne calabrese, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti penali.

Quel giorno, i due rapinatori si presentarono alla porta dei coniugi qualificandosi come carabinieri, con il pretesto di dover effettuare una perquisizione. Sostenevano infatti che la figlia della coppia fosse sospettata di spaccio di droga, una scusa studiata per convincere la madre della ragazza, all’epoca 54enne, ad aprire la porta.

Una volta entrati, i falsi militari immobilizzarono la donna in camera da letto, tappandole la bocca e portandola in cucina, dove la imbavagliarono con una federa e la legarono a una sedia con delle fascette da elettricista. Attesero poi il rientro del marito, 65enne, che fu aggredito non appena varcò la soglia di casa. L’uomo fu colpito con un pugno in faccia, incappucciato e legato.

I due rapinatori erano convinti che l’uomo avesse con sé una grossa somma di denaro, circa 50mila euro, ma trovarono solo 600 euro in contanti e un libretto di assegni. Dopo aver messo a soqquadro l’abitazione, fuggirono con gioielli e preziosi per un valore di circa 15mila euro.

Quando i coniugi riuscirono a liberarsi, chiamarono subito i carabinieri, ma dei due finti militari non vi era più traccia.

Le uniche prove rimaste ai militari furono le fascette e le federe usate per immobilizzare le vittime, che furono inviate ai Ris di Parma per l’analisi del DNA. Per anni l’indagine rimase senza sviluppi, fino a quando, grazie alle tecniche biomolecolari avanzate, nel 2024 è stato individuato un profilo genetico sconosciuto su una delle fascette. Il DNA è stato poi confrontato con la banca dati nazionale, fornendo un riscontro positivo con un 39enne di Reggio Calabria.

L’uomo identificato ha un lungo curriculum criminale, con precedenti per porto d’armi, rapina, ricettazione, armi clandestine e droga. Nel 2020 era stato scarcerato per fine pena dal carcere di Biella, dove si trovava per reati di ricettazione e rapina.

Inoltre, un mese prima della rapina di Riccione, il 24 giugno 2012, era stato fermato dalla Polizia Stradale di Pesaro al casello della A14, in compagnia di un allora 52enne calabrese con vecchi precedenti penali. Questo dettaglio potrebbe fornire indizi sull’identità del secondo rapinatore, che finora non è mai stato identificato.

Alla luce delle prove emerse, il sostituto procuratore Luca Bertuzzi ha chiesto il rinvio a giudizio del 39enne per lesioni personali e rapina. L’udienza preliminare si terrà il prossimo 15 maggio davanti al giudice di Rimini Raffaele Deflorio.

L’altro rapinatore, invece, resta ancora ignoto. Le indagini proseguono per cercare di identificare anche il secondo responsabile di questa violenta rapina.