RBR a testa alta, il sogno continua: l’A1 è solo rimandata

La Dole Basket Rimini non giocherà in A1 il prossimo anno; questo è il verdetto della cronaca. Ma ridurre l’incredibile cavalcata della RBR a un semplice dato statistico sarebbe imperdonabile verso la bellezza dello sport. Perché questa squadra, pezzo dopo pezzo, sudore dopo sudore, ha fatto qualcosa di immensamente più grande e difficile che vincere il campionato: ha riacceso l’anima di Rimini.

Chi ha vissuto l’atmosfera del palasport in questi mesi sa che è stata una febbre collettiva. Il Flaminio si è trasformato in un catino ribollente d’entusiasmo. E qui, generazioni diverse si sono ritrovate unite dagli stessi colori. Dai giovanissimi che sognano guardando la palla spiccare il volo, ai vecchi tifosi che hanno ritrovato il brivido lungo la schiena.

I ragazzi in campo non si sono risparmiati. Mai. Hanno lottato sotto ogni tabellone, spingendosi oltre il limite della fatica; anche quando le gambe non rispondevano più e il fiato mancava. Hanno vinto partite leggendarie e hanno perso battaglie cruente: sempre a testa alta, guardando l’avversario dritto negli occhi. Non c’è mai stato un briciolo di calcolo, solo un amore viscerale per la maglia e la folla che sugli spalti cantava fino a perdere la voce.

La sirena dell’ultima gara ha sancito la fine di un incredibile viaggio, lasciando un retrogusto amaro. Nonostante ciò, proprio in quel momento si è compiuto il vero capolavoro.

“Non avete perso, ci avete fatto sognare”. La promozione nella massima serie? Certo, la ciliegina sulla torta; eppure la torta – signori – era già squisita. Tutti hanno dimostrato che si può essere campioni senza medaglie al collo; semplicemente restituendo l’orgoglio sportivo a una città affamata di grande pallacanestro.

Ora i riflettori si spengono, il parquet del palazzetto torna silenzioso. L’estate riminese si sposterà, come sempre, sul lungomare. La scia di questa stagione non svanirà però con il caldo. Rimane una certezza: Rimini ha riscoperto una passione ancora più pura. Grazie ragazzi, per ogni tripla che ha fatto saltare in piedi; per ogni difesa disperata; per averci fatto credere come l’impossibile fosse a portata di mano. L’A1 è solo rimandata. A testa alta, il sogno continua.