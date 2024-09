Referendum contro autonomia differenziata, Emilia-Romagna deposita quesiti

Dopo la consegna in Cassazione di un milione e trecentomila firme a sostegno del referendum di iniziativa popolare per l’abrogazione dell’autonomia differenziata, domani mattina, venerdì 27 settembre, alle ore 11 verranno depositati alla Corte di Cassazione i due quesiti per l’abrogazione della legge Calderoli votati dai cinque consigli regionali di Campania, Emilia-Romagna, Puglia, Sardegna e Toscana.

Per l’Emilia-Romagna saranno presenti il consigliere Stefano Caliandro (Pd) e la consigliera Silvia Piccinini (Movimento 5 Stelle) in qualità rispettivamente di delegato per le pratiche relative ai quesiti referendari e di delegata supplente. Caliandro e Piccinini sono stati eletti nei rispettivi ruoli dall’Assemblea legislativa regionale.