Referendum costituzionale: si moltiplicano gli “AperiNO” a Riccione e Rimini

Continua gli AperiNo in provincia di Rimini. Domenica 15 marzo a Rimini al Circolo ARCI le fate ignoranti (Viserba Monte), si terrà un AperiNO; un momento conviviale e di confronto con la cittadinanza promosso dai Comitati per il NO, parteciperà il dottor Stefano Celli ( Vicesegretario generale ANM) e gli avvocati Roberto Biagini e Stefano Lupo.

Alle ore 17.30 a Riccione al Bar Incontro (via Veneto 34 San Lorenzo), appuntamento con Enzo Paolini del Comitato della società civile per il NO, con le slides informative del Comitato.

Alle ore 18.30 a Riccione al Circoloco (via Liguaria 22 ), sarà presente Enzo Paolini del Comitato della società civile per il NO, con le slides informative del Comitato.

Alle ore 18 a Riccione al Free Time (via Sicilia 22), presente Enzo Paolini del Comitato della società civile per il NO, con le slides informative del Comitato.