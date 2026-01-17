Referendum, “È impreciso parlare di riforma della giustizia”

“È impreciso parlare di riforma della giustizia”. La Segreteria provinciale PD Rimini interviene nel dibattito apertosi all’indomani dell’annuncio delle date che in primavera, 22 e 23 marzo, porterà il Paese a pronunciarsi nel referendum.

“Nei fatti – si legge nella nota – si tratta piuttosto di una riforma della magistratura. L’intervento riguarda l’organizzazione interna dei magistrati e non produce un reale miglioramento del sistema giudiziario. Al contrario, rischia di indebolire l’autonomia della magistratura, aumentando il controllo della politica su uno dei tre poteri fondamentali dello Stato democratico. In questo senso, si configura come un attacco ai principi costituzionali.

Si tratta di una riforma “furba”, che interviene in un momento in cui la giustizia avrebbe davvero bisogno di una riforma organizzativa. Questa, però, dovrebbe essere realizzata attraverso una legge ordinaria capace di rendere la giustizia più rapida ed efficiente. La manovra referendaria, invece, non affronta i problemi concreti avvertiti dai cittadini, come la lentezza dei processi e i costi elevati della giustizia.

L’esigenza diffusa di un sistema più efficiente resta quindi senza risposta. Al contrario, una vittoria del “sì” potrebbe portare a una giustizia più classista. È il caso della separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, che rischia di rendere il PM più debole e maggiormente dipendente dalla politica. Il giudice è già terzo per Costituzione e le garanzie di imparzialità non dipendono dalla carriera. La separazione delle carriere non incide infatti sulla durata dei processi, sulla carenza di personale, sull’organizzazione degli uffici o sull’inefficienza amministrativa.

La separazione delle carriere comporterebbe inoltre una conseguente separazione del CSM, con un aumento delle nomine e dei sistemi decisionali. Crescerebbe il numero dei membri laici scelti dal Parlamento, rafforzandone il peso decisionale. Un sistema più complesso e politicizzato che può aprire la strada a un controllo politico della magistratura.

La complessità e la macchinosità delle nomine possono infatti favorire correnti e interferenze politiche. Per rendere più efficiente la macchina amministrativa servirebbe invece semplificazione. Più politica nel sistema non significa più controllo democratico, ma meno indipendenza”.