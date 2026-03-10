Referendum, lo SPI CGIL Rimini promuove un ciclo di incontri per il NO

In vista della consultazione referendaria prevista per le giornate del 22 e 23 marzo, lo SPI CGIL Rimini promuove una diffusa iniziativa di informazione e confronto su tutto il territorio provinciale. L’obiettivo è quello di approfondire le ragioni del NO, offrendo alla cittadinanza – in particolar modo alle persone anziane – informazioni un voto consapevole attraverso numerosi appuntamenti pubblici che vedranno il coinvolgimento di autorevoli esperti del mondo giuridico e rappresentanti sindacali.

Un confronto con esperti e società civile

Gli incontri, organizzati in collaborazione con i Comitati della società civile, gli Avvocati per il NO e i magistrati di GiustoDireNO, rappresentano un’occasione di dialogo diretto tra la cittadinanza e chi opera nella giustizia. Parteciperanno, tra gli altri, la Dott.ssa Rossella Talia (già Presidente del Tribunale di Rimini), i Sostituti Procuratori Dott. Daniele Paci e Dott. Stefano Celli, e l’avvocato Roberto Biagini.

Il calendario dei prossimi appuntamenti:

Mercoledì 11 marzo :

: Novafeltria ore 15– Teatro Sociale (con il Dott. Daniele Paci). Cattolica ore 14:30 – Centro “Vici Giovannini” (con il Dott. Stefano Celli).

Giovedì 12 marzo ore 15 :

: Santarcangelo di Romagna – Centro Sociale Franchini (con la Dott.ssa Rossella Talia).

Venerdì 13 marzo ore 15 :

: Viserba – Centro Sociale Viserba 2000 (con l’Avv. Roberto Biagini). Riccione – Centro Sociale Nautilus (con il Dott. Daniele Paci).



Informarsi è il primo passo per un voto consapevole, la partecipazione agli incontri è libera e aperta a tutti i cittadini interessati a comprendere le gravi implicazioni della riforma costituzionale, che scardinando il Consiglio Superiore della Magistratura mineranno l’autonomia e la sua indipendenza determinando effetti negativi sopratutto per i cittadini.

Si vota il 22 e 23 marzo 2026 e questo voto referendario non prevede quorum; SPI CGIL invita a recarsi alle urne e ad esprimersi con un NO alla controriforma del Governo.