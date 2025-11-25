Regionali: vince Schlein, perde la partecipazione

L’ultima tornata delle regionali ridisegna gli equilibri politici nazionali e consegna una fotografia chiara: la linea di Elly Schlein si rafforza, e non di poco. Le vittorie ampie in Campania e Puglia consolidano la leadership della segretaria dem dentro il campo progressista, sia in termini numerici sia in termini politici. Il Pd si presenta così alle porte delle prossime politiche più solido di quanto molti osservatori immaginassero, mentre il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte rimane sotto le aspettative, con percentuali che frenano le sue ambizioni di guida della coalizione.

Sul fronte opposto, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni esce indebolita. Non solo per il risultato negativo al Sud, dove la destra perde terreno, ma anche per il dato più sorprendente: in Veneto la Lega torna sopra Fratelli d’Italia, ribaltando i rapporti di forza che si erano consolidati negli ultimi anni. Ed è difficile sostenere che il “fattore Zaia” basti a spiegare questa inversione. Il centrodestra appare meno compatto, più esposto alle sue contraddizioni, proprio nel momento in cui il Paese si avvicina alla fase decisiva della legislatura.

Ma la vera emergenza di queste regionali sta altrove: nell’affluenza. In Puglia ha votato soltanto il 41,83%, oltre 14 punti in meno rispetto a cinque anni fa. In Campania il 44,06%, con un calo dell’11%. In Veneto il 44,64%, ma lì si registra addirittura il crollo più pesante: oltre 16,5 punti percentuali in meno. Numeri drammatici, che raccontano una democrazia che rischia di spegnersi per mancanza di partecipazione. Quando oltre metà degli elettori resta a casa, chi governa conserva una legittimazione formale, ma perde progressivamente quella sostanziale, quella che si alimenta nel rapporto vivo tra istituzioni e cittadini. Il risultato è un’Italia a partecipazione diseguale: chi vota è sempre più anziano, chi non vota è sempre più giovane, precario, distante, sfiduciato.

Non si può liquidare il fenomeno come disaffezione generica o fisiologica. È un problema politico, sociale e culturale. È un campanello d’allarme sulla tenuta stessa del sistema democratico. L’Italia è uno dei Paesi europei con il calo più rapido e più marcato di partecipazione al voto. E ignorare questo dato è una forma di irresponsabilità collettiva.

Servono interventi strutturali, non palliativi. Rafforzare il legame tra cittadino e istituzioni è possibile, ma occorre la volontà politica di farlo. La prima misura, quasi ovvia, è l’accorpamento delle elezioni: votare ogni pochi mesi per Comuni, Regioni, Europee, Referendum e suppletive è un modello folle, costoso e perfetto per alimentare l’astensione. Programmare un unico election day annuale – come accade in molti Paesi europei – ridarebbe centralità al voto, faciliterebbe l’organizzazione e permetterebbe un dibattito più solido sulle questioni realmente rilevanti.

Accanto a questo, la democrazia va ampliata, non difesa a colpi di retorica. Introdurre forme di partecipazione diretta realmente vincolanti, non consultazioni simboliche, renderebbe i cittadini protagonisti anche tra un’elezione e l’altra. Bilanci partecipativi, referendum confermativi locali più semplici da attivare, assemblee cittadine permanenti con potere di proposta e valutazione delle politiche: strumenti già sperimentati in diverse città europee con ottimi risultati.

Infine, c’è un tema centrale per il campo progressista: la selezione della leadership. Rendere obbligatorie le primarie di coalizione per i Presidenti di Regione al primo mandato sarebbe un’iniezione di energia democratica. Una competizione trasparente, aperta, con regole comuni, capace di attirare partecipazione, creare identità di campo e ridurre l’impressione – oggi diffusa – che le candidature si decidano in poche stanze chiuse.

Il calo dell’affluenza non è un destino. È una conseguenza prevedibile di un sistema che negli anni si è chiuso anziché aprirsi. La sinistra, oggi rafforzata dal voto regionale, ha l’occasione di guidare una stagione di riforme democratiche che restituiscano ai cittadini un ruolo reale nel processo politico. Non solo per convenienza elettorale, ma per responsabilità verso il futuro della Repubblica.

Perché senza partecipazione non c’è alternativa possibile: la democrazia si svuota, la rappresentanza si indebolisce e la distanza tra politica e società diventa un abisso. Sta a noi decidere da che parte andare.

Maurizio Melucci