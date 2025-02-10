Regione: la “Via degli Dei” è l’unico cammino sostenibile certificato al mondo
10 Febbraio 2025 / Redazione
È il primo cammino al mondo ad avere il riconoscimento GSTC e collega Bologna a Firenze attraverso l’Appennino Tosco-Emiliano per un totale di 123 km di cui 67 km in Emilia-Romagna.
È la Via degli Dei e quest’anno ha ottenuto la certificazione internazionale sulla sostenibilità e responsabilità sociale in ambito turistico. Nato per valorizzare le tradizioni di due territori (Emilia e Toscana) ricchi di peculiarità e di elementi identitari, la Via degli Dei accoglie il turista alla scoperta della gastronomia, della storia e della cultura, con uno spiccato senso di accoglienza di residenti e strutture ricettive. Questo cammino è stato oggi riconosciuto dalla Global Sustainable Tourism Council (GSTC), l’organizzazione che stabilisce gli standard per lo sviluppo sostenibile del settore turistico a livello globale. Nell’anno del Giubileo l’ente Appennino Slow propone un ricco calendario di attività sulla Via degli Dei. Partendo da Bologna, città medievale di incredibile bellezza, a Firenze, culla del Rinascimento, si va alla scoperta del Cammino in mezzo all’Appennino Tosco-Emiliano, 130 chilometri di storia e natura, scegliendo tra diverse proposte che vanno da 3 giorni in E-bike a 7 giorni a piedi (https://www.viadeglidei.it/sostenibilita). (https://camminiemiliaromagna.it/it/offerta/eventi/7959) Le attività della Via degli Dei si affiancano alle tantissime iniziative organizzate per il 2025 lungo i 21 Cammini e vie di pellegrinaggio in Emilia-Romagna (www.camminiemiliaromagna.it), circuito sviluppato dal 2016 dall’Assessorato Regionale al Turismo in sinergia con la Conferenza Episcopale Emilia Romagna, le Diocesi e APT Servizi Emilia-Romagna. Ciascuno con la sua storia, questi luoghi della fede e della cultura rispondono alle esigenze del camminatore e del pellegrino con iniziative che propongono sia esperienze dedicate allo spirito, in linea con i temi del Giubileo della Speranza 2025, che momenti dedicati a scoprire radici storiche e culturali legate ai luoghi di fede, oltre ad esperienze di scoperta e incontro con le comunità.
“Ilovecammini” è un programma di escursioni che si svolge da marzo a ottobre 2025, (https://camminiemiliaromagna.it/it/79-ilovecammini2025), mentre “Cammini di notte” organizza le attività notturne da giugno a settembre 2025 (https://camminiemiliaromagna.it/it/80-camminidinotte2025). Per quanto riguarda l’iniziativa “Monasteri aperti” sul sito turistico istituzionale www.monasteriemiliaromagna.it si possono trovare i due appuntamenti che riguardano l’edizione speciale dedicata al Giubileo, in accordo con la Conferenza Episcopale Emilia Romagna, nelle date dal 4 al 5 e dall’11 al 12 ottobre 2025. “Emilia Romagna: natura, cultura, spiritualità”, anch’essa sviluppata in sinergia con la CEER con il tema Speciale Giubileo, propone esperienze ed attività che si svolgono da marzo 2025 al 6 gennaio 2026, giorno di chiusura dell’Anno Santo (https://monasteriemiliaromagna.it/it/56-emiliaromagnanaturaculturaspiritualita).
La Via degli Abati, anche conosciuta con il nome di “Francigena di Montagna”, antico percorso di circa 190 Km che collega Pavia a Pontremoli lungo la Val Trebbia, propone diversi appuntamenti tra cui: sabato 12 aprile al Museo Diocesano, Salone d’onore del Museo Diocesano Bobbio, il Concerto “Schola Sancti Columbani “ e la visita alle collezioni artistiche e alla quadreria (https://camminiemiliaromagna.it/it/offerta/eventi/8061); il 13 agosto la camminata e il concerto serale lungo antiche vie https://camminiemiliaromagna.it/it/offerta/eventi/8065; domenica 3 agosto il cammino al Passo della Sella dei Generali a Colo (Pc) con concerto al tramonto (https://camminiemiliaromagna.it/it/offerta/eventi/8064)
Ricco anche il programma del Sentiero dei Ducati, che parte da Quattro Castella (RE) in Emilia-Romagna e continua per 90 km per poi sconfinare in Toscana. Il programma di Cammini CAI 2025 sul Sentiero dei Ducati prevede diversi appuntamenti da sabato 1 marzo a domenica 23 novembre) con Anello di Salvarano www.sentierodeiducati.it
Il Consorzio Natura Natura in Alto Savio, propone sulla Via Romea Germanica svariati eventi: conferenze, appuntamenti musicali, passeggiate, visite guidate e i fine settimana di ottobre con l’iniziativa “Monasteri Aperti” e le camminate giubilari 2025. Inoltre venerdì 9 maggio e sabato 11 ottobre l’iniziativa “Pellegrini col Lagotto”, originali trekking verso Roma lungo la Via Romea Germanica in compagnia dei cani Lagotto Romagnolo -razza specializzata nella ricerca del tartufo- in particolare lungo la tappa che da Bagno di Romagna va a valicare l’Appennino (https://camminiemiliaromagna.it/it/offerta/eventi/8055). Da venerdì 8 a domenica 11 maggio si può partecipare ad alcune tappe sul cammino mentre l’iniziativa “Le erbe dei Pellegrini” ( https://camminiemiliaromagna.it/it/offerta/eventi/80599 venerdì 3 ottobre, prevede una uscita lungo la via Romea Germanica durante la quale ci sarà la raccolta delle erbe e la degustazione.
Ogni settimana da aprile a novembre si può percorrere la Via della Lana e della Seta (con trasporto bagagli). Da Bologna a Prato, il cammino segue in parallelo la Via degli Dei, tra un susseguirsi di aree naturalistiche di grande impatto paesaggistico. Tra queste la Calvana, terra di cavalli selvaggi, di luoghi della memoria legati a vicende che hanno segnato la Seconda Guerra Mondiale. Un percorso importante per gli Etruschi, così come per i soldati sudafricani, nel Medioevo come oggi, grazie alla sua incredibile ricchezza di luoghi di grande suggestione. Le date sono: 21 Aprile – 26 Aprile; 19 Maggio – 24 Maggio; 26 Giugno – 1 Luglio; 11 Agosto – 16 Agosto; 8 Settembre – 13 Settembre (https://camminiemiliaromagna.it/it/offerta/eventi/7962)
Cultura, spiritualità, natura e passione per l’enogastronomica sono i motivi per scegliere il Cammino di San Francesco da Rimini a La Verna. Questo itinerario ripercorre e collega tra loro alcuni antichi insediamenti francescani e i luoghi visitati dal Santo, che attraversò più volte questo territorio. Eremi, borghi fortificati, foreste, strade antiche e ottime cene in compagnia saranno i ricordi più belli da portare a casa. Da Rimini a Laverna le date sono: 7 Aprile – 12 Aprile; 20 Maggio – 25 Maggio; 3 Giugno – 8 Giugno; 13 Ottobre – 18 Ottobre, 23 Settembre – 28 Settembre. Da Assisi a Rieti: 5 Settembre – 14 Settembre (https://camminiemiliaromagna.it/it/offerta/eventi/7960).
Nel mese di aprile il cammino sarà lungo le Terre di Matilde di Canossa tra castelli e sentieri nelle terre antiche dei domini dei Canossa per conoscere vicende antiche e nuove svelate passo dopo passo tra castelli e natura (https://camminiemiliaromagna.it/it/offerta/eventi/7985).
La Via di Linari propone attività ed escursioni tra cui, da aprile a maggio, un trekking “Come un pellegrinaggio tra Pievi e Monasteri che ci accoglieranno” https://www.monasteriemiliaromagna.it/it/offerta/eventi/8051 oltre ad incontri con le comunità religiose in occasione di Monasteri Aperti, “ Sulle orme di Santa Chiara in Appennino” (https://www.monasteriemiliaromagna.it/it/offerta/eventi/8076)
La Via Romea Nonantolana, nel modenese, risale al VII secolo d.C. Diverse sono le iniziative in calendario nell’Anno del Giubileo, dal 15 marzo alla metà di settembre, che coinvolgono l’antico percorso con le sue aree naturalistiche, borghi e luoghi di fede. (www.viaromeanonantolana.org).
La DMC I Percorsi del Savio, in collaborazione con Caveja Trek e l’associazione Il Cammino di San Vicinio, propone per il 2025 sette weekend di trekking e natura, alla scoperta del Cammino di San Vicinio, attraverso le sue affascinanti tappe, nutrimento per spirito, corpo e mente: 26 e 27 aprile, 17 e 18 maggio, 6, 7 e 8 giugno (https://camminiemiliaromagna.it/it/offerta/eventi/6576), 19 e 20 luglio, 8, 9 e 10 agosto, 27 e 28 settembre, 25 e 26 ottobre 2025 (https://www.monasteriemiliaromagna.it/it/offerta/eventi/6576)