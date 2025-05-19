Renato Zangheri a Bologna, due giorni per ricordare il sindaco riminese

Giovedì 22 e venerdì 23 maggio si terrà a Bologna il convegno dedicato alla figura di Renato Zangheri, promosso dal Centro Studi e Ricerche Renato Zangheri e la Fondazione Duemila.

Il convegno si aprirà giovedì 22 maggio alle ore 9.30 con i saluti del Sindaco di Bologna, Matteo Lepore, e il ricordo del figlio, Renato Maria Zangheri.

L’iniziativa offrirà una visione articolata della figura del politico e intellettuale riminese attraverso quattro sessioni tematiche, volte a esplorarne i molteplici volti:

La formazione e la via alla politica, con un focus sul rapporto tra impegno e lavoro culturale, sull’influsso del cattolicesimo e del repubblicanesimo nella giovinezza, e sull’approdo al marxismo.

Il governo della città di Bologna (1970–1983), esaminando lo sviluppo economico e sociale, le politiche urbane e culturali, il welfare locale, i diritti civili e le tensioni del movimento del ’77.

L’attività accademica e di ricerca, che metterà in luce il contributo di Zangheri come storico dell’economia, del lavoro e del movimento socialista.

Il dirigente nazionale e l’intellettuale europeo, con un approfondimento sull’attività parlamentare (1983–1992) come deputato e capogruppo del PCI, e sulla sua rete di relazioni culturali internazionali.

Il seminario si concluderà venerdì 23 maggio alle ore 16.00 con una tavola rotonda che vedrà la partecipazione dell’On.Pier Luigi Bersani, Stefano Bonaga, filosofo, Emily Clancy, Vicesindaca di Bologna e Maria Giuseppina Muzzarelli, storica dell’Università di Bologna.

Un confronto aperto sull’attualità del pensiero di Zangheri e sul suo lascito in termini di autonomie, ambiente e diritti civili – temi oggi più che mai urgenti e bisognosi di nuove visioni.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

Diretta Facebook per le sessioni di apertura (giovedì 22 ore 9.30) e per la tavola rotonda (venerdì 23 ore 16.00) sulle pagine del @Centro Studi Renato Zangheri e della @Fondazione Duemila.