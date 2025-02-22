Rete Pace Rimini dice no a guerra, corsa al riarmo e pulizia etnica

Una serie di iniziative per sensibilizzare le persone sulla guerra in Ucraina e su quanto sia importante arrivare alla Pace. Sono questi gli obiettivi delle iniziative di Rete Italiana Pace e Disarmo a cui aderisce anche Rete Pace Rimini. Un’Associazione composta da ACLI Rimini, AGESCI Zona di Rimini, ANPI Provinciale Rimini, ANPI Sezione Rimini, ARCI Romagna Cesena Rimini APS, Associazione Papa Giovanni XXIII, AUSER Rimini, CGIL Rimini, Coordinamento Democrazia Costituzionale Rimini, Emergency Gruppo di Rimini, Federconsumatori Rimini, Il Borgo della Pace, Istituto di Scienze dell’Uomo Rimini, ITACA, Libera Rimini, Liberta’ e Giustizia Rimini, Manifesto Contro l’Odio e l’Ignoranza, Pacha Mama, Socie e soci Rimini/San Marino Banca Etica.

“Tre anni dell’invasione della Russia in Ucraina. Tre anni di guerra. Tre anni di escalation militare. Tre anni in cui l’Europa è piombata in una economia di guerra. Tre anni di morti, distruzioni, milioni di sfollati. Tre anni di guerra alla natura e alle risorse del pianeta. Tre anni di oblio della ragione e della politica, in balia della violenza delle armi, dell’arroganza e della prepotenza. Tre anni di censura dell’informazione – spiega Rete Pace Rimini -.Cessate il fuoco è la priorità, oggi più di ieri. Fermare la guerra in Europa per ristabilire giustizia e sicurezza condivisa con gli strumenti della politica e della diplomazia, nel quadro del diritto internazionale e non con nuovi ricatti, affari o accordi segreti”.

“Invitiamo a far sì che il prossimo 24 febbraio, con la maratona virtuale e nelle piazze (anche nei giorni precedenti) diventi occasione di mobilitazione e di riflessione per capire il perché e le responsabilità, per fare i conti con questa guerra europea, per ascoltare le voci della nonviolenza e per ribadire che esiste un’alternativa alla guerra: la politica di pace” – conclude l’Associazione.

I TEMI CHE AFFRONTEREMO DURANTE LA DIRETTA

Perché questa guerra in Europa. Si poteva evitare?

I costi umani, ambientali, economici della guerra in Ucraina

Siamo dentro un’economia di guerra, l’Europa corre al riarmo

Quale pace, come?

Dove stiamo andando: Sistema ONU o sistema Trump?

Interventi, testimonianze, tavole rotonde, collegamenti dalle città e dalle piazze