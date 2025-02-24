Riccione, a “Cineracconti” Gianfranco Miro Gori svela “Le radici di Fellini, provinciale del mondo”

A Riccione sta per andare in scena l’ultimo appuntamento della rassegna “Cineracconti” dedicata alla scoperta della storia del cinema in compagnia di esperti e professionisti della settima arte. Giovedì 27 febbraio alle 17 al Centro della Pesa (viale Lazio, 10), lo scrittore Gianfranco Miro Gori terrà l’ultimo incontro della rassegna con un approfondimento dal titolo “Le radici di Fellini, provinciale del mondo”.

La rassegna “Cineracconti” è organizzata e promossa dall’associazione Amici dei Musei di Riccione e Valconca, da anni impegnata nella diffusione della cultura attraverso eventi e iniziative che coinvolgono un pubblico sempre più ampio, in collaborazione con numerose realtà cittadine

Poeta e saggista, Gori è laureato in Filosofia all’Università di Bologna e ha conseguito un dottorato in Storia e Filologia del cinema. Si è dedicato, sia professionalmente che accademicamente, allo studio di Federico Fellini, Tonino Guerra e Giovanni Pascoli. È presidente dell’associazione culturale Sammauroindustria, con cui ha istituito il concorso nazionale per poeti e poetesse “Premio Pascoli di Poesia” e la competizione internazionale dedicata ai giovani stilisti “Un talento per la scarpa”.

Tra i suoi progetti spicca anche il talk show “Processo X”, che dal 2001, ogni 10 agosto, affronta un tema specifico con un dibattito tra accusa e difesa, lasciando al pubblico il verdetto finale. Ha anche pubblicato saggi, romanzi e quattro raccolte di poesie.