Riccione, a febbraio parte “Cineracconti” in Biblioteca: la rassegna sulla storia del cinema

Un tuffo nella storia del cinema. A febbraio prende il via la rassegna “Cineracconti”, organizzata e presentata dall’associazione Amici dei Musei di Riccione e Valconca, e patrocinata dal Comune di Riccione. L’associazione “Amici dei musei di Riccione e Valconca” da anni promuove iniziative ed eventi culturali, coinvolgendo un numero sempre maggiore di persone e realizzando progetti insieme ad altre realtà associative cittadine.

Il programma prevede quattro incontri a ingresso libero, in calendario ogni giovedì pomeriggio dal 6 al 27 febbraio, alle 17, presso la sala conferenze del Centro della pesa (viale Lazio, 10). Ciascun appuntamento sarà dedicato a diversi aspetti e protagonisti del mondo cinematografico, con l’obiettivo di promuovere la conoscenza della settima arte.

Grazie alla partecipazione di esperti e figure legate al mondo del cinema, saranno raccontati fatti, aneddoti e curiosità. A completare i racconti, verranno proiettate immagini che arricchiranno l’esperienza, e in alcune occasioni sarà presente anche qualche ospite illustre.

La rassegna debutta giovedì 6 febbraio con Daniele Gualdi che illustrerà “Il cinema e i suoi protagonisti”, raccontando l’intensa stagione di film, iniziative e incontri con registi e attori presso il Centro cinema città di Cesena San Biagio. Daniele Gualdi, presidente di Riccione Teatro e di Emilia Romagna Teatro e Fondazione, ha ricoperto la carica di assessore alla Cultura presso il Comune di Cesena dal 2002 al 2011. Ha contribuito allo sviluppo del Centro cinema città di Cesena San Biagio, trasformandolo da un piccolo cinema d’essai in un punto di riferimento per oltre 300 rassegne cinematografiche. Questi eventi hanno visto la partecipazione di celebri attori italiani come Elio Germano, Alessandro Gassmann, Luigi Lo Cascio e Silvio Orlando, grazie anche alla collaborazione con i teatri della città, tra cui il Teatro Bonci.

Il San Biagio ha anche accolto illustri registi come Mario Monicelli, Pupi Avati e Ferzan Ozpetek. Tra i vari progetti del San Biagio, particolarmente significativa è l’attività di promozione della cultura cinematografica attraverso le mostre fotografiche, che hanno visto la conservazione e l’esposizione di fotografie di scena, arricchite, anno dopo anno, grazie alla collaborazione con fotografi locali, che hanno successivamente acquisito fama nazionale. Questo impegno ha portato il San Biagio a essere presente e riconosciuto nei grandi festival cinematografici internazionali, da Venezia a Cannes, da Annecy fino a New York, come testimoniato nel libro “Che belli erano i film!”, scritto dallo stesso Daniele Gualdi.

“Cineracconti” prosegue giovedì 13 febbraio con l’imprenditore nel settore cinematografico Massimiliano Giometti nell’appuntamento dedicato a “Il tragitto delle pellicole” durante il quale sarà illustrato il percorso delle pellicole cinematografiche, dalla loro nascita fino alla proiezione nelle sale. Giovedì 20 il critico cinematografico Paolo Pagliarani offrirà uno sguardo su “Il cinema d’animazione”, mentre il 27 lo scrittore Gianfranco Miro Gori chiuderà la rassegna con un approfondimento su “Le radici di Fellini, provinciale del mondo”.