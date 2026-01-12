Riccione: al Cinepalace parte il secondo ciclo de “Il Cinema d’autore” con le grandi pellicole internazionali

Il 15 gennaio riparte il secondo ciclo di proiezioni de “Il Cinema d’autore”, l’appuntamento settimanale del giovedì sera che porta sul grande schermo opere di altissimo profilo, capaci di spaziare tra generi diversi e linguaggi originali con uno sguardo rivolto ai principali palcoscenici internazionali, da Venezia a Berlino.

In programma fino al 30 maggio 2026, la rassegna è curata da Multiplex Giometti e patrocinata dal Comune di Riccione. L’iniziativa è promossa da Approdi Aps di Bellaria Igea Marina, in collaborazione con Riccione Teatro e Millennium sas di Match Point srl.

Ogni giovedì, l’esperienza cinematografica inizia alle 20:30 con l’aperitivo offerto da Indaco, preludio a un viaggio tra storie intense e visioni che superano i confini del cinema commerciale. Ogni proiezione diventa così un’occasione preziosa per scoprire registi, interpretazioni e narrazioni capaci di far riflettere, sorprendere e appassionare il pubblico in sala.

La programmazione di gennaio e febbraio 2026

La rassegna entra nel vivo il 15 gennaio con la proiezione de “Il rapimento di Arabella”, l’ultima opera scritta e diretta da Carolina Cavalli, reduce dal successo alla 82ª Mostra del Cinema di Venezia. Il film, presentato nella sezione Orizzonti, ha visto trionfare Benedetta Porcaroli con il premio per la miglior interpretazione femminile. La storia segue Holly, una giovane donna che ritrova una parte perduta di sé nell’incontro con la piccola Arabella: un viaggio tra situazioni assurde e profonde riflessioni esistenziali. A rendere la serata imperdibile sarà la presenza in sala della regista Carolina Cavalli e della protagonista Benedetta Porcaroli.

Il percorso prosegue il 22 gennaio per celebrare un’icona del genio creativo italiano: “Manara”, il documentario diretto da Valentina Zanella, che sarà ospite in sala. La pellicola offre un ritratto intimo e completo di Milo Manara, ripercorrendo sessant’anni di una carriera rivoluzionaria tra fumetto, cinema e letteratura, dalle collaborazioni con Hugo Pratt e Federico Fellini fino ai successi internazionali.

Il 29 gennaio, in occasione della Giornata della Memoria, verrà proiettato “Elena del ghetto”. Diretto da Stefano Casertano e interpretato da Micaela Ramazzotti, il film porta sul grande schermo la storia vera di Elena Di Porto, figura ribelle che sfidò il regime fascista e l’occupazione nazista nel ghetto di Roma per salvare vite umane. Una pellicola che restituisce dignità e voce a una delle protagoniste più coraggiose e meno note della Resistenza romana.

Il viaggio nel grande cinema d’autore continua a febbraio con un’opera di respiro internazionale. Il 5 febbraio sarà la volta di “La mia famiglia a Taipei”, pellicola già acclamata dalla critica e vincitrice come miglior film alla Festa del Cinema di Roma. Attraverso lo sguardo della piccola I-Jing, l’opera immerge il pubblico in una cultura ricca di contrasti, raccontando con delicatezza e verità la sfida di una madre single che lotta per crescere le proprie figlie in una società moderna ma ancora profondamente selettiva e pronta al giudizio. Tra il peso delle tradizioni e le insidie di un mondo che non perdona gli sbagli, emerge un ritratto commovente sulla forza dei legami familiari e sull’importanza di avere accanto persone capaci di trasformare le difficoltà della vita in un cammino di resilienza.

Il 12 febbraio la rassegna prosegue con “Il sentiero Azzurro” del regista brasiliano Gabriel Mascaro premiato con l’Orso d’argento al Festival di Berlino. Al centro della narrazione è Tereza, una donna che si ribella a un sistema in cui il governo impone agli anziani il trasferimento in colonie isolate per non gravare sulla produttività dei giovani. Rifiutando questo destino, la protagonista intraprende un viaggio di trasformazione lungo la maestosa bellezza dell’Amazzonia e del Rio delle Amazzoni, trasformando la sua fuga in una potente scoperta di libertà che cambierà per sempre il suo futuro.

Il 19 febbraio è in cartellone “Nguyen Kitchen” di Stéphane Ly-Cuong, un ritratto vibrante e attuale che esplora il tema dell’identità e dell’ambizione. La pellicola segue le vicende di un’attrice franco-vietnamita divisa tra la necessità di sopravvivere e il sogno di una carriera nei musical. Il film affronta con sensibilità le barriere e i pregiudizi che gli artisti di origine asiatica incontrano nel mondo dello spettacolo, raccontando la lotta quotidiana di chi non vuole rinunciare alle proprie passioni nonostante gli ostacoli del sistema.

Il secondo ciclo della rassegna si avvia alla conclusione il 26 febbraio con un appuntamento di grande prestigio: “L’anno nuovo che non arriva”, il film rumeno di Bogdan Mureșanu trionfatore alla 81ª Mostra del Cinema di Venezia nella sezione Orizzonti. Questa avvincente tragicommedia riporta il pubblico a Bucarest, nel cuore della rivoluzione del 21 dicembre 1989 che portò alla caduta del regime di Ceaușescu. In un affresco dove lo humour nero si mescola al dramma epico, le vite di personaggi apparentemente distanti si intrecciano in un crescendo di suspense, culminando nel momento storico in cui il destino di una nazione cambiò per sempre.

L’ingresso alle proiezioni, con inizio alle 21, è preceduto alle 20:30 dall’aperitivo offerto da Indaco. Il costo del biglietto singolo è di 7 euro, mentre il carnet per 10 film è disponibile a 50 euro con validità di sei mesi.