Riccione, al Palazzo del Turismo “Pidriul e i su fiul”

Uno spettacolo dialettale e solidale in scena al Palazzo del Turismo. Round Table 49 e la compagnia teatrale “Quei dal Funtanele” rinnovano il loro tradizionale appuntamento con la solidarietà, invitando il pubblico a una serata di teatro e beneficenza. Giovedì 9 gennaio, alle 21, andrà in scena “Pidriul e i su fiul”, la celebre commedia dialettale in tre atti di Giuseppe Lo Magro, interpretata dalla storica filodrammatica che da anni regala al pubblico riccionese momenti di divertimento in dialetto locale, celebrando la tradizione della città.

La scelta della commedia è un omaggio alla lingua e alla cultura locale, ma anche un ricordo del suo autore, Giuseppe Lo Magro, scomparso lo scorso giugno. Lo Magro, storico presidente dell’associazione Famija Arciunesa e custode della memoria di Riccione, ha dedicato gran parte della sua vita a raccontare la città attraverso le sue opere e le sue commedie dialettali, che tradizionalmente venivano portate in scena durante il periodo natalizio.

La serata sarà presentata da Gabriele Maestri per Round Table 49. L’evento ha finalità benefica e gode del patrocinio del Comune di Riccione. L’ingresso è a pagamento. All’interno dell’evento si svolgerà anche una lotteria a premi. Il ricavato dell’intera serata sarà devoluto a “La Prima Coccola” per un progetto di musicoterapia, l’associazione che si occupa del sostegno dei bambini e dei loro genitori ricoverati presso la terapia intensiva neonatale dell’ospedale Infermi di Rimini.

Il costo del biglietto è di 10 euro. Per l’acquisto dei biglietti è possibile contattare direttamente Round Table 49 al numero 393 4333197, oppure recarsi presso i seguenti punti vendita: Bar Brillo (viale Ludovico Ariosto, 12), Bar Pepper (viale Lazio, 12), Farmacia dell’Amarissimo (viale Ceccarini, 78).