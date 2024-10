Riccione: al via i lavori per la nuova rotatoria all’incrocio tra Statale 16 e viale Abruzzi

Lunedì 14 ottobre prenderanno il via i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria all’incrocio tra via Circonvallazione (Statale 16) e viale Abruzzi. Questo intervento sostituirà l’attuale impianto semaforico di viale Abruzzi, un’area critica per la viabilità che in passato ha registrato anche incidenti gravi, con l’obiettivo di migliorare la fluidità del traffico, potenziare la sicurezza stradale e contribuire a una migliore qualità dell’aria.

I lavori saranno affidati a più aziende: Essepi Costruzioni di Caprazzino di Sassocorvaro (Pu) per le opere stradali, Coop. Braccianti di Rimini per i lavori di asfaltatura e Ditta Sampaolesi Tullio S.r.l. di Rimini per gli interventi riguardanti l’illuminazione pubblica. La società Hera si occuperà del rifacimento delle condotte dell’acquedotto nel tratto di viale Abruzzi dall’intersezione con viale Assisi, compreso l’attraversamento di via Circonvallazione e viale Cassino fino all’ingresso del parcheggio pubblico.

La durata complessiva dei lavori è stimata in 120 giorni, con una pausa invernale e ripresa ad aprile 2025, periodo ottimale per completare l’asfaltatura. Se non ci saranno imprevisti legati alle condizioni meteorologiche o rinvenimenti archeologici, l’apertura della rotatoria è prevista prima delle festività natalizie, con il completamento dei lavori per la stesura del nuovo asfalto da realizzarsi nei primi giorni di aprile.

Le modifiche alla viabilità: prima fase

Durante l’esecuzione dei lavori si potranno verificare temporanee limitazioni per i residenti e le attività commerciali dell’area interessata. La prima fase interesserà la carreggiata di via Circonvallazione in direzione di viale Cassino, con una durata prevista fra le tre e le quattro settimane, salvo imprevisti meteorologici o di natura archeologica.

Il traffico su via Circonvallazione sarà regolato a senso unico alternato con impianto semaforico, fino all’apertura della rotatoria.

Si potrà accedere in viale Abruzzi da via Circonvallazione solo per procedere in direzione monte, mentre sarà chiusa l’immissione in via Circonvallazione per chi proviene dalla collina. Il traffico in direzione Rimini proveniente dalla collina sarà deviato su viale Caprera, con proseguimento sui viali Sardegna, Toscana e Berlinguer, o su viale Campania e viale Molise per i soli residenti nell’area interessata.

Viale Cassino sarà chiuso al traffico: l’accesso sarà consentito solo ai residenti e a coloro che sono diretti alle attività economiche da corso Fratelli Cervi.

Le modifiche alla viabilità: seconda fase

A lavori ultimati si procederà con la seconda fase nella carreggiata opposta di via Circonvallazione che interesserà le aree di viale Abruzzi.

In via Circonvallazione rimarrà attivo il senso unico alternato con regolazione semaforica.

Viale Abruzzi sarà chiuso senza immissione e/o accesso alla Circonvallazione. Gli accessi alle aree di viale Abruzzi saranno garantiti da viale Sardegna e poi Caprera, viale Ortona e viale Campania. Il traffico proveniente dalla collina in direzione Rimini continuerà a essere deviato su viale Caprera, con proseguimento sui viali Sardegna, Toscana e Berlinguer, mentre su viale Campania e viale Molise per i soli residenti nelle aree interessate.