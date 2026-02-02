Riccione: al via il salotto contemporaneo dedicato a Jane Austen

Prende il via “Incontra Jane”, il nuovo ciclo di appuntamenti a ingresso libero ideato dal Club Sofà and Carpet di Jane Austen, pensato per accompagnare lettrici, lettori e curiosi alla scoperta dell’universo narrativo di Jane Austen. L’iniziativa trasforma la Biblioteca comunale di Riccione in un salotto Regency dallo spirito contemporaneo, capace di rievocare le atmosfere dell’Inghilterra tra Sette e Ottocento, reinterpretate in chiave attuale.

Il primo appuntamento è in programma sabato 7 febbraio, dalle 15.00 alle 18.30, nella sala conferenze della Biblioteca comunale (viale Lazio, 10). Il pomeriggio si aprirà con “Jane legge”, un momento di approfondimento dedicato al contesto letterario del Settecento. Insieme a Giulio Iovine, l’incontro esplorerà il panorama culturale dell’epoca, soffermandosi sulle figure di Charlotte Lennox e Mary Robinson, autrici che contribuirono a una nuova rappresentazione della donna, e sull’influenza esercitata da Samuel Richardson, in particolare attraverso opere come Clarissa, determinanti per la definizione del realismo psicologico di Austen.

Il programma proseguirà con “Jane ispira”, una sezione dedicata al rapporto tra la scrittrice e la biblioterapia, con letture attorno al camino guidate da Francesca Mairani. A seguire, “Jane sorseggia” offrirà uno spazio più conviviale dedicato al rito del tè inglese, con una degustazione curata da Carlotta Mariani, del blog Five o’clock, che ne illustrerà origini, usi e tradizioni. La chiusura sarà affidata a “Jane consiglia”, con Alessia Amati, che proporrà una selezione di letture per approfondire la conoscenza dell’autrice inglese.

L’iniziativa “Incontra Jane” nasce con l’obiettivo di creare momenti di aggregazione culturale, rivolgendosi sia agli appassionati sia a chi desidera avvicinarsi per la prima volta a un’autrice che continua a parlare al presente. Gli incontri saranno anche un’occasione per conoscere le attività associative del Club Sofà and Carpet di Jane Austen. Dopo l’appuntamento inaugurale, il ciclo proseguirà con le date già fissate del 28 marzo e del 9 maggio. L’ingresso è libero.