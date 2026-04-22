Riccione, al via “Novecento in riva al mare” con Stardust

Si è aperta questa mattina a Riccione la rassegna “Novecento in riva al mare”, il calendario di iniziative promosso dal Comune insieme alla Fondazione Biblioteca del Mulino in occasione dell’ottantesimo anniversario della Repubblica italiana.

Ad inaugurare il programma è stato lo spettacolo teatrale “Stardust. Polvere di stelle”, andato in scena al Palazzo del Turismo di Riccione davanti a un pubblico numeroso, tra cui 120 studenti delle scuole cittadine. Sul palco Alessia Canducci, accompagnata dalle musiche dal vivo di Federico Squassabia e dalle animazioni di Giovanni Vincenti.

“Attraverso la sinergia di voce, musica e immagini, lo spettacolo è riuscito a trasportare il pubblico in un viaggio straordinario attraverso il passato, il presente e il futuro della Terra” – si legge nel comunicato. La rappresentazione, ispirata al romanzo di Hannah Arnesen, ha affrontato i temi del cambiamento climatico e del rapporto tra uomo e ambiente.

In platea anche la vicesindaca e assessora alla Cultura Sandra Villa, che ha accolto gli studenti presenti.

Lo spettacolo si inserisce nelle iniziative legate alla Giornata della Terra del 22 aprile. In serata, sempre al Palazzo del Turismo, è previsto il talk “Piante, Terra, abitanti: una storia di relazioni intricate” con la biologa Paola Bonfante, in dialogo con il giornalista Oliviero La Stella.

“Al centro della serata, la dimensione emotiva e simbolica delle piante nella vita degli esseri umani e le loro strategie evolutive” – prosegue il comunicato – con un approfondimento che intreccia scienza, cultura ed ecologia, fino allo studio del genoma vegetale e al rapporto con le sfide contemporanee.

Il programma della rassegna proseguirà nei giorni successivi con incontri, talk e iniziative culturali dedicate alla storia del Novecento e alla nascita della Repubblica. Giovedì 23 aprile, in occasione della Giornata mondiale del libro, a Villa Mussolini è previsto l’incontro “Riccione nel ventennio nei cinegiornali dell’Istituto Luce”, mentre in serata si terrà il talk “Giovani, liberi, partigiani” con la storica Michela Ponzani.

“L’appuntamento […] presenta sequenze d’epoca e servizi giornalistici in cui Riccione veniva rappresentata nei filmati ufficiali del regime” – si legge – offrendo uno sguardo sulla costruzione dell’immaginario durante il periodo fascista.

La rassegna proseguirà fino al 26 aprile con un calendario di eventi tra incontri, visite guidate e momenti istituzionali dedicati alla memoria della Resistenza e alla storia della Repubblica. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero fino ad esaurimento dei posti, salvo diverse indicazioni.