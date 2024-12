Riccione, Babbo Natale aspetta i bambini nella sua casetta al Parco di Villa Mussolini

Riccione Christmas Sea entra nel vivo. È tutto pronto per l’arrivo di Babbo Natale, previsto per domani 7 dicembre. La suggestiva casetta allestita nel parco di Villa Mussolini attende impaziente l’ospite più amato dai bambini. Realizzata in legno e con grandi vetrate, la graziosa dimora immersa tra gli alberi trasporta i visitatori in un’atmosfera magica: all’interno, un albero di Natale splendidamente addobbato, decorazioni luminose e tanti doni da scartare. All’esterno, la classica cassetta postale rossa è pronta a raccogliere le letterine dei desideri, trasformando ogni visita in un momento indimenticabile.

Fino al 22 dicembre i bambini potranno incontrare Babbo Natale nella sua accogliente casetta, consegnargli personalmente la letterina e scattare foto insieme a lui. Sarà presente nei fine settimana al mattino, dalle 10 alle 12:30, e al pomeriggio, dalle 16 alle 19. Inoltre, per entrare ancora di più nel vivo delle festività, Babbo Natale accoglierà i piccoli visitatori ogni pomeriggio, dal 16 al 24 dicembre, sempre dalle 16 alle 19.

Babbo Natale farà visita anche nei vari quartieri di Riccione per condividere momenti di festa con tutta la comunità attorno agli alberi decorati dai bambini delle scuole d’infanzia comunali, statali e private paritarie e dagli anziani dei Centri di animazione sociale. Il tour si svolgerà in orario pomeridiano dalle 15 alle 16 e inizierà il 7 e l’8 dicembre al quartiere Fontanelle (piazza di via Sicilia), per poi spostarsi il 14 e il 15 a San Lorenzo (via Veneto giardino di Padre Pio) e proseguire il 21 e il 22 a Riccione Paese (giardino della Biblioteca comunale, viale Lazio 10). Infine, sarà presente al quartiere Alba (Giardini Alba, via Cilea) tutti i pomeriggi dal 16 al 24 dicembre, esclusi sabato 21 e domenica 22.

Domenica 8 dicembre, il Riccione Christmas Tree sarà protagonista di un incantevole spettacolo di luci e musica. Come ogni anno, il maestoso albero tornerà a dominare il ponte del porto canale, illuminando anche le barche ormeggiate con un gioco di luci straordinario. Alle 16:45, il pubblico sarà accompagnato verso il momento clou dallo straordinario violino elettrico della giovane artista Mariella Papanaga, affiancata dalle sonorità elettroniche del dj Gabry Seth. Il momento più emozionante arriverà alle 17, quando l’albero si accenderà, diffondendo la sua magia con migliaia di luci riflesse nelle acque del porto. L’evento sarà preceduto alle 16:30 dalla benedizione della natività, posizionata sullo storico lancione da pesca Saviolina attraccato nei pressi del ponte di viale Dante per tutte le festività, e sarà officiata dal vescovo Nicolò Anselmi.