Riccione, Babbo Natale lascia la slitta e sale sulla ruota panoramica

È arrivato anche lui, Babbo Natale, al Lungomare Ice Park di Riccione. Sabato 7 dicembre il personaggio più atteso dai bambini ha preso dimora nella sua casetta, immersa tra gli alberi del parco di Villa Mussolini. Arrivando a bordo di una Mercedes d’epoca di colore rosso fiammante, ad accoglierlo ha trovato diversi bambini con le loro letterine cariche di desideri, tra stupore e meraviglia, catturati dalle fotografie scattate insieme a Babbo Natale.

Appena giunto a Riccione, Santa Claus ha voluto scoprire le magie del Riccione Christmas Sea, salendo sulla ruota panoramica e anche sulla giostrina dei cavalli.

L’accogliente casetta, splendidamente decorata, è diventata subito il cuore pulsante di una giornata speciale, un angolo di magia dove Babbo Natale continuerà a ricevere i suoi piccoli ospiti nei fine settimana fino al 22 dicembre, dalle 10 alle 12:30 e dalle 16 alle 19, e tutti i giorni dal 16 al 24 dicembre, dalle 16 alle 19.

Sempre oggi prenderà il via anche il tour di Babbo Natale nei quartieri di Riccione, alla scoperta degli alberi di Natale decorati con cura dai bambini delle scuole d’infanzia comunali, statali e private paritarie, insieme agli anziani dei Centri di animazione sociale. Il primo appuntamento toccherà la zona Fontanelle, dove è atteso dalle 15 alle 16 in viale Sicilia (piazza adiacente alla chiesa) sia oggi che domani. Il tour proseguirà nei prossimi weekend dalle 15 alle 16: il 14 e 15 dicembre a San Lorenzo (via Veneto, giardino di Padre Pio), il 21 e 22 dicembre a Riccione Paese (giardino della Biblioteca comunale, viale Lazio 10). Infine, Babbo Natale sarà presente al quartiere Alba (Giardini Alba, via Cilea) tutti i pomeriggi dal 16 al 24 dicembre, esclusi sabato 21 e domenica 22 dicembre.

Domani, domenica 8 dicembre, il Riccione Christmas Tree sarà protagonista di un incantevole spettacolo di luci e musica. Come ogni anno, il maestoso albero tornerà a dominare il ponte del porto canale, illuminando anche le barche ormeggiate con un gioco di luci straordinario. Alle 16:45, il pubblico sarà accompagnato verso il momento clou dallo straordinario violino elettrico della giovane artista Mariella Papanaga, affiancata dalle sonorità elettroniche del dj Gabry Seth. Il momento più emozionante arriverà alle 17, quando l’albero si illuminerà, diffondendo la sua magia con migliaia di luci riflesse nelle acque del porto. L’evento sarà preceduto alle 16:30 dalla benedizione della natività, posizionata sullo storico lancione da pesca Saviolina attraccato nei pressi del ponte di viale Dante per tutte le festività, e sarà officiata dal vescovo Nicolò Anselmi.