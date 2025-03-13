Riccione Beachline Festival 2025: attesi 1.500 atleti da tutta l’Europa e 9mila presenze negli hotel

A Riccione tutto pronto per il Beachline Festival 2025. Si tratta di uno degli eventi sportivi più attesi dell’anno, portando a Riccione oltre 1.500 atleti da tutta Europa e garantendo più di 9.000 presenze negli alberghi della città. Questo grande torneo di beach volley si svolgerà dal 12 al 18 aprile 2025 sulla spiaggia a nord del porto, ed è non solo un evento sportivo di grande importanza, ma anche un’occasione unica per far conoscere Riccione a migliaia di giovani provenienti principalmente da Paesi di lingua tedesca. li allestimenti che inizieranno il 4 aprile e il disallestimento previsto per il 18 aprile.

“Il Beachline Festival non è solo un evento sportivo di grande valore, ma anche una vetrina internazionale per la nostra città – sottolineano la sindaca Daniela Angelini e l’assessore allo Sport, Simone Imola -.Con l’arrivo di giovani sportivi e appassionati da tutta Europa, Riccione coglie l’opportunità unica di far conoscere la nostra città a migliaia di nuovi visitatori e giovanissimi. Un evento che rafforza la vocazione turistica della nostra città, contribuendo a dare visibilità anche nei periodi fuori stagione, con ricadute positive per le attività economiche locali”.

In particolare, l’organizzazione dell’evento sarà all’altezza della tradizione, con l’allestimento di oltre 200 campi da gioco sulla spiaggia di Riccione, tra il porto e il Marano, creando una spettacolare distesa di sport e intrattenimento. La zona del festival includerà anche il villaggio della manifestazione e le tribune per il campo centrale in piazzale Azzarita. Anche questa edizione offrirà un livello tecnico altissimo, grazie alla presenza di preparatori d’eccellenza, stelle del beach volley e allenatori di primo piano. Lo spirito di squadra, unito all’agilità e alla forza degli atleti, contribuirà a regalare sfide emozionanti e combattute, tra schiacciate potenti, muri impenetrabili e spettacolari tuffi sulla sabbia.

L’afflusso di turisti contribuirà a vivacizzare la città anche nel periodo prepasquale, offrendo un forte impulso all’economia locale. Oltre alle gare di beach volley, il festival offrirà anche attività collaterali come escursioni nell’entroterra romagnolo e degustazioni enogastronomiche, che arricchiranno l’esperienza dei partecipanti e dei visitatori, permettendo di scoprire i tesori del territorio.

L’evento, che coinvolge un numero significativo di partecipanti provenienti principalmente da Germania e Paesi di lingua tedesca, continua a rafforzare la vocazione sportiva e turistica di Riccione, con un impatto positivo su visibilità, marketing territoriale ed economia locale.

La prestigiosa manifestazione sportiva, da sempre organizzata da Promhotels in collaborazione con gli storici partner Alpetour e Funtec, sostenuta e promossa dal Comune di Riccione, è nata grazie alla lungimirante intuizione dell’allora governance della Cooperativa e del tour operator tedesco.

“Organizziamo il Beachline Festival dal 1997 – spiega Cesare Ciavatta, presidente di Promhotels – e ogni anno portiamo a Riccione migliaia di presenze straniere in un periodo di bassa stagione, intorno alla Pasqua. Si tratta di un valore turistico importante che, partendo dalle strutture ricettive, coinvolge l’intera filiera turistica, inclusi i ristoranti e le attività commerciali. Inoltre, l’attenzione verso i mercati di lingua tedesca rientra nelle linee guida della promozione turistica individuate dalla nostra regione” – conclude Ciavatta.