Riccione cambia, Angelini incontra i residenti di Raibano e Riccione 2

Si è svolto nella serata di ieri, nella sala di quartiere di viale Arezzo, il quarto appuntamento del percorso partecipativo promosso dal Comune “Riccione cambia – Costruiamola insieme”, dedicato al confronto con i cittadini sui progetti e sugli interventi previsti nei quartieri della città.

All’incontro hanno partecipato la sindaca Daniela Angelini e i componenti della giunta, che hanno illustrato ai residenti di Raibano, Riccione 2 e Villaggio Papini i cantieri e le opere previste nell’area sud-ovest della città.

“Una partecipazione attenta e un dialogo positivo e costruttivo sui temi che riguardano il territorio hanno caratterizzato il quarto appuntamento di “Riccione cambia – Costruiamola insieme”, il percorso partecipativo promosso dall’Amministrazione comunale per condividere le scelte sul futuro della città – si legge nel comunicato –. Ieri sera, presso la sala di quartiere di viale Arezzo, la sindaca Daniela Angelini e la squadra di governo hanno incontrato i residenti di Raibano, Riccione 2 e Villaggio Papini per illustrare i cantieri e i progetti che stanno ridisegnando l’area sud-ovest della città”.

Nel corso dell’incontro l’amministrazione ha presentato una visione complessiva degli interventi previsti sul territorio. “Rigenerare non significa solo costruire, ma dare nuova vita, dignità e bellezza a ciò che esiste”, ha dichiarato la sindaca, ricordando come il piano nasca “da un grande lavoro di squadra e da un dialogo costante nato per rispondere a esigenze reali”.

Secondo quanto riportato nella nota, Riccione starebbe attraversando “un passaggio vitale e coraggioso verso una città dinamica e moderna”, un percorso che, pur comportando disagi temporanei legati ai cantieri, “è necessario per gettare le basi di una città capace di correre verso il futuro”.

Nel comunicato si sottolinea anche il quadro finanziario degli interventi. “Grazie a una gestione virtuosa che ha permesso di recuperare 5 milioni di euro dall’evasione fiscale, il Comune ha scelto non solo di bloccare i tributi per il 2026, ma di ridurre l’addizionale Irpef, lasciando più risorse nelle tasche dei cittadini, specialmente delle fasce più deboli”.

Il piano degli investimenti si inserisce in un programma triennale da 70 milioni di euro, destinato – si legge – a welfare, sicurezza e manutenzione diffusa dei quartieri.

Interventi nel quartiere Raibano

Durante l’incontro è stato affrontato il tema della viabilità e della sicurezza del territorio nel quartiere Raibano.

Secondo quanto illustrato dall’amministrazione, la nuova rotatoria tra via Gradara e via dell’Ecologia è ormai completata e restano da realizzare solo le ultime rifiniture e l’asfaltatura finale. Sul fronte della viabilità è stato inoltre ricordato l’investimento di 400 mila euro per l’asfaltatura di via Gradara e il riposizionamento della fermata dell’autobus vicino a viale Marche, richiesto dai cittadini.

Sono stati citati anche altri interventi nella zona artigianale, con il rifacimento dei manti stradali in via dell’Artigianato, via dell’Industria e in un tratto di via Venezia fino al cavalcavia, oltre alla nuova segnaletica orizzontale in via Montefeltro e nelle strade limitrofe.

Per quanto riguarda la sicurezza idraulica, l’amministrazione ha aggiornato i residenti sul progetto del fosso scolmatore a monte di Raibano. “Il progetto del fosso scolmatore a monte di Raibano ha terminato la fase di Conferenza dei Servizi ed entro fine mese verrà validato e il consorzio procederà alla gara per l’affidamento dei lavori”, si legge nel comunicato.

Riccione 2 e Villaggio Papini

Nel quartiere Riccione 2 è stata illustrata la seconda fase del progetto di riqualificazione. Dopo la conclusione della prima fase e la posa della fibra ottica, è partita una nuova fase che prevede la bonifica integrale degli acquedotti, accompagnata dal rifacimento di asfalti e marciapiedi.

Per quanto riguarda il Villaggio Papini e l’area dell’ospedale, l’amministrazione ha ricordato alcuni interventi già realizzati, tra cui la rotatoria tra viale Frosinone e la Statale e il parcheggio dell’ospedale, oltre alle recenti asfaltature di via Alghero e via Cagliari. È stato inoltre citato il piano di pulizia di fossi e canali nel tratto dell’Ecologia, finalizzato alla sicurezza idraulica della zona.

Il calendario degli incontri

Il percorso partecipativo “Riccione cambia – Costruiamola insieme” proseguirà nelle prossime settimane con nuovi appuntamenti dedicati ad altri quartieri della città.

Il calendario prevede giovedì 19 marzo alle ore 21 l’incontro dedicato ai quartieri Alba, Centro e Porto al Palazzo del Turismo, mentre giovedì 9 aprile alle ore 21 è in programma l’appuntamento per il quartiere Paese al Centro della Pesa.