Riccione cambia: il restyling green parte da San Lorenzo e Punta dell’Est

Continuano con un grande riscontro in termini di partecipazione e interesse gli incontri di “Riccione cambia, cambiano Riccione insieme” in cui l’amministrazione comunale presenta alla cittadinanza, quartiere per quartiere, le nuove strategie per l’urbanistica e la mobilità sostenibile.

Si è svolto ieri sera, giovedì 13 marzo, alla scuola Annika Brandi in viale Portofino il terzo incontro in calendario che ha visto la partecipazione di oltre 150 persone. La sindaca Daniela Angelini e l’assessore all’Urbanistica, Ambiente e Rigenerazione urbana Christian Andruccioli, insieme a tutta la giunta, hanno illustrato ai cittadini dei quartieri San Lorenzo e Punta dell’Est le linee strategiche del Piano urbanistico generale e del Piano urbano per la mobilità sostenibile, ma anche i numerosi progetti di rigenerazione urbana che andranno a valorizzare i due quartieri.

“La progettualità condivisa e il confronto è un impegno che questa amministrazione si è presa con i cittadini per cambiare Riccione insieme, – sottolinea la prima cittadina – una città che non lascia indietro nessuno, che guarda al futuro con responsabilità e resilienza e al benessere dei cittadini e dei turisti come elemento imprescindibile delle azioni di ciascuno”. Angelini ha inoltre rimarcato come l’Amministrazione stia già attuando il piano di rigenerazione urbana con progetti che interessano alcune aree identitarie di Riccione che porteranno a ridisegnare una nuova cartolina della città sotto il claim “Viva Riccione”: dal primo stralcio di viale Ceccarini e del Lungomare del Sole alla nuova passeggiata lungo il porto canale.

L’assessore Andruccioli ha presentato le strategie del nuovo Piano urbanistico generale e del Piano urbano della mobilità sostenibile che partono da un approccio consapevole delle necessità di una città resiliente alle sfide imminenti e del prossimo futuro. Questo approccio richiede, oltre alla piena condivisione degli obiettivi, anche un’assunzione di responsabilità da parte di tutti: non solo delle amministrazioni ma anche di ogni singolo cittadino.

“Come Amministrazione, abbiamo investito molto in questa visione. Le sfide che affrontiamo sono necessarie ma rappresentano anche un’opportunità – commenta l’assessore all’Ambiente Christian Andruccioli –. Siamo una città turistica e oggi i turisti cercano luoghi in cui sentirsi bene. La cura dell’ambiente urbano, in ogni suo aspetto, diventa quindi un elemento imprescindibile per garantire ai cittadini la qualità della vita e, allo stesso tempo, confermando la vocazione turistica di Riccione, attrarre la domanda turistica”.

Il piano urbanistico generale interpreta Riccione come una città verde in cui l’approccio alla rigenerazione urbana si basa su scelte sostenibili e attente alla tutela delle peculiarità ambientali dei luoghi e dei quartieri.

“Stiamo sviluppando un piano per la mobilità urbana sostenibile con l’obiettivo di creare una città intelligente – prosegue Andruccioli -. Questo è un tema fondamentale, poiché è interconnesso con il miglioramento della qualità urbana e della salute dei cittadini. Vogliamo promuovere una mobilità dolce, facilitando anche lo scambio tra diverse modalità di trasporto. Questi investimenti sono senza precedenti e richiedono l’unione di tutta la comunità. Ognuno di noi ha un ruolo da svolgere in questo cambiamento. È necessario operare all’interno di un sistema di governance che favorisca la sinergia tra i vari territori, collaborando con la provincia e la regione. Solo così potremo affrontare le sfide del futuro e costruire insieme una città migliore”.

Durante l’incontro la responsabile dell’Ufficio di piano, Sara Pavani, e la dirigente Tecla Mambelli hanno illustrato le analisi dei sistemi socio-demografici, urbani e della mobilità dei quartieri San Lorenzo e Punta dell’Est.

La dirigente Mambelli ha spiegato che, dalle analisi condotte sul territorio urbano, è emerso un approccio nuovo: il patrimonio verde della città ha un ruolo importante nelle nuove strategie urbanistiche e della mobilità poiché non rappresenta delle interruzioni all’assetto urbano ma piuttosto rappresenta delle “connessioni” che abbracceranno tutta la città, a partire dalle reti ecologiche dei corsi d’acqua.

I due quartieri hanno una posizione importante all’interno del nuovo approccio delle strategie del piano urbanistico e della mobilità. In queste aree, in cui si trovano il torrente Marano e il Rio Melo, partirà l’anello verde che abbraccerà tutta la città. Saranno infatti le rete ecologiche verdi e blu, rappresentate dai corsi d’acqua, dai parchi e dai giardini pubblici, a connettere la città e ogni quartiere. Questa strategia prediligerà la mobilità dolce e sostenibile, la cura del verde pubblico e privato, la scelta di materiali sostenibili e drenanti, la cura e la rigenerazione urbana del territorio per creare una città sempre più resiliente, vivibile e intelligente.

I due quartieri in questa ottica si trovano in una posizione privilegiata offrendo anche luoghi ricreativi, scuole, parchi che saranno messi in connessione tra loro attraverso lo sviluppo della rete delle piste ciclabili come quella che collegherà, attraverso viale Bologna, il mare al polo scolastico di viale Piacenza e il centro sportivo Nicoletti. La rete ciclabile collegherà anche il quartiere San Lorenzo al resto della città.

Dal torrente Marano partirà l’anello verde attraverso la creazione di un parco fluviale con piste ciclabili e percorsi natura; da qui saranno messe in collegamento le risorse verdi di Riccione, dal rio Melo fino alla zona sud contrassegnata dal rio Alberello. Questo approccio andrà a beneficio non solo della qualità di vita dei cittadini ma sarà funzionale anche per lo sviluppo di un turismo legato alla natura.

Il progetto interesserà la foce del torrente a partire dalla prossima estate con la cura del sistema dunale e del giardino dell’ex colonia Reggiana e comprenderà anche l’area dell’ex polveriera con interventi di carattere naturalistico per la creazione di zone umide e di carattere sportivo-ricreativo. Gli interventi rientrano nel progetto candidato al bando regionale per il rafforzamento della rete ecologica del Marano che intende migliorare gli aspetti paesaggistici, ambientali e naturali dell’area.

La sindaca Angelini ha infine descritto i progetti che interessano i due quartieri a cominciare dalla viabilità e dalle infrastrutture. È previsto infatti il rifacimento completo dell’acquedotto del quartiere Punta dell’Est con inizio lavori per il prossimo mese di maggio. A San Lorenzo sono già state completate le asfaltature di viale Veneto, lato monte, viale Bergamo e San Lorenzo e alcune sono in via di completamento. Dopo l’inaugurazione della nuova bretella stradale tra Riccione e Coriano, si procederà all’analisi dei flussi di traffico per una proposta alternativa per collegare la zona artigianale di viale Piemonte alla rotatoria di viale Udine, riducendo così il traffico su viale Veneto.

Sono cominciati i lavori su viale Bressanone per il rifacimento della fognatura, con allacci alle vie limitrofe su viale Venezia mentre sono attualmente in corso gli interventi di asfaltatura sui viali a mare di viale San Lorenzo in seguito al rifacimento dell’acquedotto.

Tra le opere pubbliche sono attualmente aperti i cantieri per la riqualificazione dell’ex mattatoio, che diventerà un importante punto di riferimento per il quartiere San Lorenzo, e la costruzione della Casa della Comunità in viale Pavia. In corso di realizzazione anche la quinta vasca della piscina allo Stadio del Nuoto che offrirà maggiori spazi per i corsi e per i numerosi eventi natatori in programma.

Per la sicurezza a San Lorenzo sono state installate videocamere di sorveglianza sulla rotatoria e sulla piazza. Sono in corso gli interventi da parte di Hera sul depuratore per ridurre le emissioni odorigene; l’intervento, che ha dato seguito all’incontro tra l’amministrazione e i cittadini, è cominciato dalla vasca in viale Portofino e proseguirà sull’impianto verso la Statale 16.

Calendario degli incontri pubblici: