Riccione, capitale delle freccette: nel weekend le Finali nazionali del campionato a squadre 

Dopo il grande appuntamento del 14 e 15 settembre, quando in città si è svolta l’unica tappa italiana del circuito internazionale della World Darts Federation valida per la classifica mondiale, sono in arrivo il prossimo weekend, al Playhall, oltre 600 atleti per le Finali nazionali del campionato Figf (freccette) a squadre. L’evento, in programma sabato 16 e domenica 17 novembre, è organizzato dalla Federazione Internazionale delle Darts di cui la Figf è membro dal 1986 e a cui è riservato di diritto un posto per la squadra campione nazionale. Questa manifestazione promette di essere una due giorni di puro agonismo in cui, a contendersi l’ambito titolo nazionale, sfileranno davanti al bersaglio dei dardi le migliori squadre qualificate di tutta Italia. La fase finale del campionato si presenta anche per questo motivo uno degli appuntamenti più attesi per gli appassionati di questo sport in Italia.

La regione più rappresentata, e più titolata, sarà il Friuli Venezia Giulia con ben 8 squadre qualificate di cui 6 già presenti nell’albo d’oro nazionale. Seguono con 5 squadre Lombardia e Veneto, poi il Lazio e le Marche con 4, Emilia Romagna e Toscana con 3 e infine Piemonte e Umbria con 2. Dal Veneto è confermata la presenza della squadra Campione d’Italia 2023: il Dart Club Rambla Steel. Il team veneto campione in carica, dopo aver partecipato alla prima edizione della Dart Champions League con ottimi risultati, dovrà difendere il titolo italiano dalle tante squadre rinforzate e pronte a dar battaglia per il primo posto. Quest’anno, inoltre, è confermata la qualifica per la competizione internazionale a squadre riservata alla squadra campione nazionale: la Champions League delle freccette.

Nello stesso fine settimana si disputerà anche il Trofeo B-Cup. Un torneo riservato alle squadre non direttamente qualificate alle finali nazionali per il titolo italiano, ma che attraverso una selezione specifica per ogni regione si contenderanno il titolo nazionale di Serie B.

L’appuntamento di settembre aveva compreso anche l’Italian Grand Masters e l’Italian Open, due eventi di categoria “Silver”, la seconda più alta, che hanno infatti assegnato punti preziosi per la classifica mondiale maschile e femminile. Negli stessi giorni sono stati organizzati anche due eventi internazionali “Youth” dedicati ai ragazzi e alle ragazze Under 18.

Le freccette si annunciano protagoniste anche per il 2025. A partire dal prossimo anno infatti, oltre a questi due eventi, a Riccione si svolgerà il Campionato italiano di Freccette individuale e doppio, maschile, femminile e Under 18.

“Grazie all’accordo tra la Federazione italiana gioco freccette e il Comune di Riccione, e alla collaborazione di Promhotels Riccione che si occuperà dei servizi logistici e dell’ospitalità, Riccione si inserisce nel calendario nazionale delle freccette ospitando i tre più importanti eventi – commenta l’assessore allo Sport Simone Imola -. La nostra città ancora una volta ha fatto centro e si conferma una destinazione ideale per gli sportivi, i tifosi e gli appassionati, capace di attrarre e rappresentare ogni sport e ogni tipologia di sportivi”.