Riccione Christmas Village: Babbo Natale arriva nella sua magica Casetta al Lungomare Ice Park
3 Dicembre 2025 / Redazione
Un altro grande appuntamento natalizio sta per arrivare a Riccione. Dopo la suggestiva inaugurazione del Lungomare Ice Park, con lo spettacolo sul ghiaccio e l’accensione delle luminarie, sabato 6 dicembre il calendario delle feste si arricchisce di due nuovi appuntamenti imperdibili: l’apertura del Riccione Christmas Village, il tradizionale mercatino di Natale, e l’arrivo di Babbo Natale nella sua Casetta immersa nel parco di Villa Mussolini.
Apertura del Riccione Christmas Village: il 6 dicembre alle 10
Sabato 6 dicembre alle 10 apre il Riccione Christmas Village, un percorso incantato che dal cuore di viale Ceccarini si snoda in viale Dante, avvolgendo la città in un’atmosfera di luci scintillanti, sapori e profumi speziati, oggetti artigianali e colori che richiamano tutta la magia delle feste.
Nelle caratteristiche casette del mercatino sarà possibile scoprire e gustare le eccellenze gastronomiche locali e italiane, oltre a trovare idee regalo originali e prodotti artigianali, frutto dell’ingegno e della creatività, oggetti made in Italy e a chilometro zero.
Accanto alle specialità romagnole ed emiliane, tra cui gnocco fritto, tortellini in tutte le varianti e altre delizie tipiche del territorio, i visitatori potranno assaporare anche le tradizioni gastronomiche di altre regioni italiane: le prelibatezze dolci e salate della Puglia, le eccellenze della pasticceria siciliana, ma anche pizza, formaggi tipici e l’immancabile torrone artigianale, simbolo delle feste.
Il mercatino sarà aperto dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, con orario dal lunedì al giovedì dalle 10 alle 20, mentre venerdì, sabato e domenica e nei giorni dal 24 al 31 dicembre, l’orario sarà prolungato dalle 10 alle 22, con estensione fino alle 24.
Babbo Natale arriva nella sua Casetta nel parco di Villa Mussolini: il 6 dicembre alle 10:30
Babbo Natale sarà protagonista in città, portando gioia e meraviglia a tutti i bambini che vorranno incontrarlo. Nel suggestivo scenario del parco di Villa Mussolini, immerso tra gli alberi, sabato 6 dicembre si aprirà la porta della sua magica Casetta, decorata a festa con luci scintillanti e addobbi colorati, un luogo accogliente e incantato dove grandi e piccini potranno vivere l’atmosfera natalizia più autentica.
Ad accogliere i bambini ci saranno anche gli elfi, i fedeli aiutanti di Babbo Natale, pronti a rendere speciale l’atmosfera nei laboratori dedicati alla realizzazione della letterina dei desideri da consegnare al personaggio più amato delle feste. In questo luogo incantato, nei giorni dal 6 all’8 dicembre e dal 20 al 24 dicembre, dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 18, i bambini potranno incontrare Babbo Natale, realizzare e consegnare la letterina, scattare foto in un’atmosfera incantata.
Giovedì 25 dicembre, Babbo Natale tornerà un’ultima volta, dalle 15:30 alle 18, per salutare tutti i bambini.
Babbo Natale in tour nei quartieri di Riccione
La magia del Natale non rimarrà però confinata sul lungomare. Grazie al prezioso contributo di associazioni e comitati, nei pomeriggi dei giorni 20, 21 e 23 dicembre, dalle 16 alle 18, Babbo Natale raggiungerà anche i bambini nei diversi quartieri di Riccione, per portare la festa direttamente nelle comunità locali, rendere il pomeriggio speciale in compagnia degli animatori de “Il Giardino dei Colori”. Un grande abbraccio ideale che, partendo dal centro, si estenderà in tutta la città, trasformando il Natale in un momento autentico di condivisione. Un’occasione per ritrovarsi, rafforzare il senso di appartenenza e vivere insieme la magia del periodo più atteso dell’anno.
Sabato 20 dicembre, in occasione delle iniziative a cura del Comitato Riccione Abissinia, Babbo Natale farà visita ai bambini in piazzale San Martino, dove sarà presente per foto, saluti e momenti di festa. Ad accoglierlo, ci saranno band dal vivo con canti e atmosfere natalizie, pronte a trasformare il pomeriggio in un piccolo evento da vivere insieme. La festa proseguirà fino alle 19:30 e sarà accompagnata da una merenda per tutti i bambini.
Domenica 21 dicembre, Babbo Natale farà visita al quartiere Alba, in piazzale Azzarita, dove la nuova associazione Riccione Alba organizza un pomeriggio speciale in compagnia degli elfi giocherelloni che inviteranno i bambini a giocare e a partecipare attivamente ai laboratori creativi. Sempre nel quartiere Alba, in piazza Sacco e Vanzetti, dalle 17:30 alle 19:30, l’associazione Tasso Goethe proporrà un evento musicale natalizio, con melodie tradizionali e suggestive sonorità invernali, accompagnate da giochi e attività pensate per coinvolgere tutto il pubblico e rendere ancora più magica l’atmosfera delle feste.
Martedì 23 dicembre, Babbo Natale arriverà nel cuore di Riccione Paese per incontrare i bambini e vivere con loro un pomeriggio speciale. Per l’occasione, il comitato Riccione Paese proporrà una festa in piazza Matteotti, con laboratori creativi a tema natalizio e l’attesissima caccia al pandoro, che si snoderà tra le vie e le piazze dell’antico borgo, trasformandolo in un piccolo percorso incantato.
VIVA RICCIONE, IL TUO NATALE AL MARE
Venerdì 5 dicembre
Villa Mussolini, ore 18
“Foto Riccione. Pico forever”
Inaugurazione della mostra dedicata al fotografo Epimaco “Pico” Zangheri con scatti in bianco e nero e sezioni inedite
Sabato 6 dicembre
Viale Ceccarini e viale Dante, ore 10
Riccione Christmas Village
Apertura del mercatino di Natale: percorso incantato tra luci, profumi, colori, delizie culinarie e idee regalo
Parco Villa Mussolini, ore 10:30-12:30 e 15:30-18
Casetta di Babbo Natale
Arrivo del personaggio più amato dai bambini, consegna delle letterine e foto in un’atmosfera fiabesca
Villa Franceschi, ore 18
“Roberto De Grandis. Dipinti, disegni, grafiche”
Inaugurazione della mostra dedicata all’artista riccionese e al suo percorso creativo
Lunedì 8 dicembre
Piazzale Ceccarini, ore 16
“Meraviglie sotto l’albero”
Concerto dell’Orchestra e del coro Onde Medie dell’Istituto Comprensivo 1 Riccione
Viale Dante, ponte sul porto canale, dalle ore 17
Christmas Tree Show
Benedizione della Natività sulla Saviolina, accensione del grande Albero di Natale, performance del coro Educanto della scuola secondaria dell’Istituto comprensivo 1 di Riccione
Giovedì 11 e venerdì 12 dicembre
Palazzo del Turismo, ore 21:15
Toni Servillo legge “Partitura”
Spettacolo teatrale, omaggio a Enzo Moscato
Venerdì 12 dicembre
Cinepalace, ore 18
“Rasoi”: ospiti in sala Toni Servillo e Angelo Curti
Film tratto dall’omonimo spettacolo teatrale di Toni Servillo e Mario Martone
Chiesa Mater Admirabilis, ore 21
Dai cori al cuore: “Melodie inCantate”
Coro Filarmonico Le Voci Liriche
Sabato 13 dicembre
Biblioteca comunale, ore 17
Storie tra le nuvole: “Le storie di Zia Natalina”
Letture animate per bambini con Alessia Canducci
Domenica 14 dicembre
Chiesa Mater Admirabilis, ore 17
Dai cori al cuore: “Sulla via, le nostre voci”
Corone e Septet Ensemble, diretti da Laura Amati
Domenica 21 dicembre
Chiesa nuova San Martino, ore 16
Dai cori al cuore: “Singing all together”
Cori Le Allegre Note, Le Allegre Note Young e Note In Crescendo, diretti da Fabio Pecci
Mercoledì 24 dicembre
Piazzale Ceccarini, ore 17
Dai cori al cuore: “Wind band of Xmas”
Orchestra di fiati di Mondaino e Banda giovanile Città di Rimini, dirette da Andrea Brugnettini
Giovedì 25 dicembre
Piazzale Ceccarini, ore 17
Michael Mwenso & The Shakes in “A Soulful Christmas”
Concerto di Natale con i classici delle feste in chiave rock, jazz, blues, soul e funk
Venerdì 26 dicembre
Palazzo dei Congressi, ore 21
“La Notte dei sogni” – “San Martino d’Oro Città di Riccione”
Concerto di Santo Stefano e consegna del premio San Martino d’Oro Città di Riccione
Domenica 28 dicembre
Palazzo dei Congressi, ore 21
Paolo Cevoli in “Figli di Troia”
Paolo Cevoli rilegge in chiave ironica il viaggio di Enea e altre grandi traversate
Martedì 30 dicembre
Piazzale Ceccarini, ore 18
The Kolors
Pre-Capodanno con il concerto di una delle band italiane più amate
Mercoledì 31 dicembre
Piazzale Ceccarini, dalle ore 22
Discoteca romantica
Musica e dj set, performance e viaggio musicale attraverso i decenni in collaborazione con Aquafan e Nostalgia 90, con la partecipazione di Max Monti e Claudio Coveri
Giovedì 1 gennaio
Piazzale Roma, ore 11:30
Tuffo di Capodanno
Un augurio temerario per il nuovo anno
Piazzale Ceccarini, ore 16 e 17
“C’era una svolta”
Musical show family tra teatro, danza e canto dal vivo, scritto e diretto da Elena Ronchetti
Dal 3 al 6 gennaio
Palazzo dei Congressi, Palazzo del Turismo, Playhall
Mc Hip Hop Contest
30esima edizione della competizione internazionale di urban dance con spettacoli, workshop e lezioni
Martedì 6 gennaio
Piazza Unità, ore 15
Arriva la Befana
Evento per tutti con dolcetti e allegria per chiudere insieme le festività
Domenica 11 gennaio
Chiesa Stella Maris, ore 17
Dai cori al cuore: “A million dreams”
Coro Satibì Singers diretto da Enrico Cenci
Domenica 18 gennaio
Chiesa San Paolo, ore 17
Dai cori al cuore: “Le voci illuminano il silenzio”
Coro Città di Riccione Women Ensemble accompagnato da Maura Miceli e diretto da Marco Galli
Le mostre nelle ville storiche di Riccione
Dal 5 dicembre al 18 gennaio
Villa Mussolini
“Foto Riccione. Pico forever”
Mostra fotografica dedicata a Epimaco “Pico” Zangheri
Orari di apertura: dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 13; venerdì, sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19
Dal 6 dicembre all’8 febbraio
Villa Franceschi
“Roberto De Grandis. Dipinti, disegni, grafiche”
Retrospettiva dell’artista riccionese
Orari di apertura: dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 13; venerdì, sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19