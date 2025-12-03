Riccione Christmas Village: Babbo Natale arriva nella sua magica Casetta al Lungomare Ice Park

Un altro grande appuntamento natalizio sta per arrivare a Riccione. Dopo la suggestiva inaugurazione del Lungomare Ice Park, con lo spettacolo sul ghiaccio e l’accensione delle luminarie, sabato 6 dicembre il calendario delle feste si arricchisce di due nuovi appuntamenti imperdibili: l’apertura del Riccione Christmas Village, il tradizionale mercatino di Natale, e l’arrivo di Babbo Natale nella sua Casetta immersa nel parco di Villa Mussolini.

Apertura del Riccione Christmas Village: il 6 dicembre alle 10

Sabato 6 dicembre alle 10 apre il Riccione Christmas Village, un percorso incantato che dal cuore di viale Ceccarini si snoda in viale Dante, avvolgendo la città in un’atmosfera di luci scintillanti, sapori e profumi speziati, oggetti artigianali e colori che richiamano tutta la magia delle feste.

Nelle caratteristiche casette del mercatino sarà possibile scoprire e gustare le eccellenze gastronomiche locali e italiane, oltre a trovare idee regalo originali e prodotti artigianali, frutto dell’ingegno e della creatività, oggetti made in Italy e a chilometro zero.

Accanto alle specialità romagnole ed emiliane, tra cui gnocco fritto, tortellini in tutte le varianti e altre delizie tipiche del territorio, i visitatori potranno assaporare anche le tradizioni gastronomiche di altre regioni italiane: le prelibatezze dolci e salate della Puglia, le eccellenze della pasticceria siciliana, ma anche pizza, formaggi tipici e l’immancabile torrone artigianale, simbolo delle feste.

Il mercatino sarà aperto dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, con orario dal lunedì al giovedì dalle 10 alle 20, mentre venerdì, sabato e domenica e nei giorni dal 24 al 31 dicembre, l’orario sarà prolungato dalle 10 alle 22, con estensione fino alle 24.

Babbo Natale arriva nella sua Casetta nel parco di Villa Mussolini: il 6 dicembre alle 10:30

Babbo Natale sarà protagonista in città, portando gioia e meraviglia a tutti i bambini che vorranno incontrarlo. Nel suggestivo scenario del parco di Villa Mussolini, immerso tra gli alberi, sabato 6 dicembre si aprirà la porta della sua magica Casetta, decorata a festa con luci scintillanti e addobbi colorati, un luogo accogliente e incantato dove grandi e piccini potranno vivere l’atmosfera natalizia più autentica.

Ad accogliere i bambini ci saranno anche gli elfi, i fedeli aiutanti di Babbo Natale, pronti a rendere speciale l’atmosfera nei laboratori dedicati alla realizzazione della letterina dei desideri da consegnare al personaggio più amato delle feste. In questo luogo incantato, nei giorni dal 6 all’8 dicembre e dal 20 al 24 dicembre, dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 18, i bambini potranno incontrare Babbo Natale, realizzare e consegnare la letterina, scattare foto in un’atmosfera incantata.

Giovedì 25 dicembre, Babbo Natale tornerà un’ultima volta, dalle 15:30 alle 18, per salutare tutti i bambini.

Babbo Natale in tour nei quartieri di Riccione

La magia del Natale non rimarrà però confinata sul lungomare. Grazie al prezioso contributo di associazioni e comitati, nei pomeriggi dei giorni 20, 21 e 23 dicembre, dalle 16 alle 18, Babbo Natale raggiungerà anche i bambini nei diversi quartieri di Riccione, per portare la festa direttamente nelle comunità locali, rendere il pomeriggio speciale in compagnia degli animatori de “Il Giardino dei Colori”. Un grande abbraccio ideale che, partendo dal centro, si estenderà in tutta la città, trasformando il Natale in un momento autentico di condivisione. Un’occasione per ritrovarsi, rafforzare il senso di appartenenza e vivere insieme la magia del periodo più atteso dell’anno.

Sabato 20 dicembre, in occasione delle iniziative a cura del Comitato Riccione Abissinia, Babbo Natale farà visita ai bambini in piazzale San Martino, dove sarà presente per foto, saluti e momenti di festa. Ad accoglierlo, ci saranno band dal vivo con canti e atmosfere natalizie, pronte a trasformare il pomeriggio in un piccolo evento da vivere insieme. La festa proseguirà fino alle 19:30 e sarà accompagnata da una merenda per tutti i bambini.

Domenica 21 dicembre, Babbo Natale farà visita al quartiere Alba, in piazzale Azzarita, dove la nuova associazione Riccione Alba organizza un pomeriggio speciale in compagnia degli elfi giocherelloni che inviteranno i bambini a giocare e a partecipare attivamente ai laboratori creativi. Sempre nel quartiere Alba, in piazza Sacco e Vanzetti, dalle 17:30 alle 19:30, l’associazione Tasso Goethe proporrà un evento musicale natalizio, con melodie tradizionali e suggestive sonorità invernali, accompagnate da giochi e attività pensate per coinvolgere tutto il pubblico e rendere ancora più magica l’atmosfera delle feste.

Martedì 23 dicembre, Babbo Natale arriverà nel cuore di Riccione Paese per incontrare i bambini e vivere con loro un pomeriggio speciale. Per l’occasione, il comitato Riccione Paese proporrà una festa in piazza Matteotti, con laboratori creativi a tema natalizio e l’attesissima caccia al pandoro, che si snoderà tra le vie e le piazze dell’antico borgo, trasformandolo in un piccolo percorso incantato.

VIVA RICCIONE, IL TUO NATALE AL MARE

Venerdì 5 dicembre

Villa Mussolini, ore 18

“Foto Riccione. Pico forever”

Inaugurazione della mostra dedicata al fotografo Epimaco “Pico” Zangheri con scatti in bianco e nero e sezioni inedite

Sabato 6 dicembre

Viale Ceccarini e viale Dante, ore 10

Riccione Christmas Village

Apertura del mercatino di Natale: percorso incantato tra luci, profumi, colori, delizie culinarie e idee regalo

Parco Villa Mussolini, ore 10:30-12:30 e 15:30-18

Casetta di Babbo Natale

Arrivo del personaggio più amato dai bambini, consegna delle letterine e foto in un’atmosfera fiabesca

Villa Franceschi, ore 18

“Roberto De Grandis. Dipinti, disegni, grafiche”

Inaugurazione della mostra dedicata all’artista riccionese e al suo percorso creativo

Lunedì 8 dicembre

Piazzale Ceccarini, ore 16

“Meraviglie sotto l’albero”

Concerto dell’Orchestra e del coro Onde Medie dell’Istituto Comprensivo 1 Riccione

Viale Dante, ponte sul porto canale, dalle ore 17

Christmas Tree Show

Benedizione della Natività sulla Saviolina, accensione del grande Albero di Natale, performance del coro Educanto della scuola secondaria dell’Istituto comprensivo 1 di Riccione

Giovedì 11 e venerdì 12 dicembre

Palazzo del Turismo, ore 21:15

Toni Servillo legge “Partitura”

Spettacolo teatrale, omaggio a Enzo Moscato

Venerdì 12 dicembre

Cinepalace, ore 18

“Rasoi”: ospiti in sala Toni Servillo e Angelo Curti

Film tratto dall’omonimo spettacolo teatrale di Toni Servillo e Mario Martone

Chiesa Mater Admirabilis, ore 21

Dai cori al cuore: “Melodie inCantate”

Coro Filarmonico Le Voci Liriche

Sabato 13 dicembre

Biblioteca comunale, ore 17

Storie tra le nuvole: “Le storie di Zia Natalina”

Letture animate per bambini con Alessia Canducci

Domenica 14 dicembre

Chiesa Mater Admirabilis, ore 17

Dai cori al cuore: “Sulla via, le nostre voci”

Corone e Septet Ensemble, diretti da Laura Amati

Domenica 21 dicembre

Chiesa nuova San Martino, ore 16

Dai cori al cuore: “Singing all together”

Cori Le Allegre Note, Le Allegre Note Young e Note In Crescendo, diretti da Fabio Pecci

Mercoledì 24 dicembre

Piazzale Ceccarini, ore 17

Dai cori al cuore: “Wind band of Xmas”

Orchestra di fiati di Mondaino e Banda giovanile Città di Rimini, dirette da Andrea Brugnettini

Giovedì 25 dicembre

Piazzale Ceccarini, ore 17

Michael Mwenso & The Shakes in “A Soulful Christmas”

Concerto di Natale con i classici delle feste in chiave rock, jazz, blues, soul e funk

Venerdì 26 dicembre

Palazzo dei Congressi, ore 21

“La Notte dei sogni” – “San Martino d’Oro Città di Riccione”

Concerto di Santo Stefano e consegna del premio San Martino d’Oro Città di Riccione

Domenica 28 dicembre

Palazzo dei Congressi, ore 21

Paolo Cevoli in “Figli di Troia”

Paolo Cevoli rilegge in chiave ironica il viaggio di Enea e altre grandi traversate

Martedì 30 dicembre

Piazzale Ceccarini, ore 18

The Kolors

Pre-Capodanno con il concerto di una delle band italiane più amate

Mercoledì 31 dicembre

Piazzale Ceccarini, dalle ore 22

Discoteca romantica

Musica e dj set, performance e viaggio musicale attraverso i decenni in collaborazione con Aquafan e Nostalgia 90, con la partecipazione di Max Monti e Claudio Coveri

Giovedì 1 gennaio

Piazzale Roma, ore 11:30

Tuffo di Capodanno

Un augurio temerario per il nuovo anno

Piazzale Ceccarini, ore 16 e 17

“C’era una svolta”

Musical show family tra teatro, danza e canto dal vivo, scritto e diretto da Elena Ronchetti

Dal 3 al 6 gennaio

Palazzo dei Congressi, Palazzo del Turismo, Playhall

Mc Hip Hop Contest

30esima edizione della competizione internazionale di urban dance con spettacoli, workshop e lezioni

Martedì 6 gennaio

Piazza Unità, ore 15

Arriva la Befana

Evento per tutti con dolcetti e allegria per chiudere insieme le festività

Domenica 11 gennaio

Chiesa Stella Maris, ore 17

Dai cori al cuore: “A million dreams”

Coro Satibì Singers diretto da Enrico Cenci

Domenica 18 gennaio

Chiesa San Paolo, ore 17

Dai cori al cuore: “Le voci illuminano il silenzio”

Coro Città di Riccione Women Ensemble accompagnato da Maura Miceli e diretto da Marco Galli

Le mostre nelle ville storiche di Riccione

Dal 5 dicembre al 18 gennaio

Villa Mussolini

“Foto Riccione. Pico forever”

Mostra fotografica dedicata a Epimaco “Pico” Zangheri

Orari di apertura: dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 13; venerdì, sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19

Dal 6 dicembre all’8 febbraio

Villa Franceschi

“Roberto De Grandis. Dipinti, disegni, grafiche”

Retrospettiva dell’artista riccionese

Orari di apertura: dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 13; venerdì, sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19