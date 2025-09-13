Riccione Coraggiosa: “Su Zoffoli ricostruzioni fantasiose, era la destra a usare le auto blu”

Riccione Coraggiosa smentisce categoricamente “le ricostruzioni fantasiose sulla mancata visita agli anziani della nostra Assessora Marina Zoffoli”.

“L’Assessora – si spiega in un comunicato – aveva già deciso di non partire quando è stata informata del costo del trasporto, e non dopo le polemiche. Non essendo avvezza all’uso di auto blu, abitualmente, non pensava che il trasporto a Caprile per la visita agli anziani potesse costare così tanto, il fatto che solo dopo 3 anni di Assessorato abbia scoperto il costo di questo tipo di servizio la dice lunga sulla caratura morale inattaccabile della nostra Assessora Marina Zoffoli. Infatti durante il suo mandato è stata fatta anche una trasferta in Puglia, ad esempio, senza che le casse del Comune abbiano dovuto sborsare un centesimo, come è successo per l’iniziativa “Dade alla ricerca del Delfino Magico” nel giugno di quest’anno”.

“Ma ormai alle polemiche fatte sul nulla siamo abituati- prosegue Riccione Coraggiosa – spiace dover constatare che poi, durante i 2 mandati Tosi le auto blu venivano usate eccome! Quindi a questa memoria “selettiva” alquanto faziosa e ormai stucchevole noi di Riccione Coraggiosa rispondiamo con il lavoro per cambiare la città”.

“Infatti mercoledì 17 settembre alle 21:00 presso la sala Granturismo del Palazzo del Turismo la Sindaca Daniela Angelini presenterà la Comunità Energetica di Riccione, un progetto portato in dote da Riccione Coraggiosa alla maggioranza che è stato sviluppato al meglio con un lavoro di squadra ed è pronta per cambiare il volto della città. La compattezza della maggioranza porta risultati, a qualcuno dell’opposizione non farà sicuramente piacere, ma così è!”, è la conclusione.