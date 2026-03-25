Riccione, Criteria Nazionali Giovanili: allo stadio del Nuoto attesi oltre 2mila atleti

Lo Stadio del Nuoto di Riccione si prepara ai Criteria Nazionali Giovanili, la manifestazione che rappresenta il più importante appuntamento natatorio giovanile organizzato dalla Federazione Italiana Nuoto in collaborazione con Polisportiva Riccione e Comune di Riccione.

Attesi oltre duemila atleti provenienti da tutta Italia, espressione dell’élite del movimento, dal 26 marzo al 2 aprile: record d’iscrizioni quest’anno con in testa la rappresentanza dal Lazio, seguita da Lombardia e Veneto. L’eco delle gare riecheggerà in tutta la città e sui maggiori media nazionali, grazie alle grandi performance che gli atleti presteranno al limite delle loro possibilità.

La Polisportiva Comunale partecipa con atleti di livello. Tra le ragazze, scenderà in acqua Asia Del Monte, qualificata nei 50 metri stile libero, e Maria Vittoria Arduini, che parteciperà ai 400 metri misti. Per Maria Vittoria si tratta della prima esperienza in questa competizione nazionale, un traguardo importante nel suo percorso sportivo.

Nel settore maschile, sarà protagonista Luca Totti, impegnato nelle distanze dei 50, 100 e 200 metri rana, a conferma della sua versatilità e solidità nella specialità. Parteciperà inoltre Filippo Maria Coggiatti, qualificato nei 200 e 400 metri stile libero. Anche per lui si tratta della prima convocazione ai Campionati Italiani Giovanili, un risultato significativo che premia l’impegno e la crescita dimostrata. Per tutti gli atleti questa rappresenta un’esperienza di grande valore, sia dal punto di vista sportivo che personale, oltre che un’importante occasione di confronto a livello nazionale.

Anche quest’anno i Criteria Nazionali giovanili di nuoto verranno trasmessi in diretta streaming su federnuoto.it ma sarà comunque possibile seguire le gare presso lo Stadio del Nuoto di Riccione, aperto al pubblico attraverso le linee guida pianificate per monitorare l’accesso delle persone entro i limiti numerici (fino ad un massimo di 400 contemporaneamente) consentiti dalla cubatura e disponibilità dell’impianto. La tribuna ovest è stata individuata come area riservata agli spettatori. Per entrare, basterà utilizzare la scalinata di sicurezza situata sulla sinistra dell’ingresso principale. Per consentire una rotazione del pubblico e dare a più persone la possibilità di assistere alle gare, ogni sessione sarà accessibile a partire da 20 minuti prima dell’inizio, ma al termine della stessa sarà necessario lasciare la tribuna, anche nel caso si voglia rientrare per la sessione successiva. Questa misura è stata pensata per offrire a tutti l’opportunità di vivere l’evento dal vivo, senza sovraffollamenti. Inoltre, chi dovesse rimanere fuori potrà comunque seguire la competizione grazie a un videowall esterno, predisposto per tutta la durata della manifestazione.

Nelle giornate del 12 e 13 aprile, si svolgeranno i Campionati Italiani di nuoto di fondo, ai quali prenderanno parte Cristian Piccinini e Lorenzo Grossi, impegnati nella distanza dei 5000 metri, Maria Vittoria Arduini nei 3000 metri. Piccinini si presenta alla competizione con il secondo miglior tempo in Italia, confermandosi tra i protagonisti di riferimento della specialità.

A seguire, il 17 aprile, sarà nuovamente protagonista Asia Del Monte, che parteciperà ai Campionati Italiani Assoluti nella distanza dei 50 metri stile libero.