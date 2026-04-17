“Riccione Cycling Fest” celebra la passione per le due ruote

Dall’1 al 3 maggio “Riccione Cycling Fest” trasforma il cuore della città in un punto di riferimento per gli appassionati di ciclismo. Al centro della manifestazione la storica Granfondo Riccione, che quest’anno taglia il traguardo della 23esima edizione, confermandosi uno degli appuntamenti più consolidati del calendario nazionale delle granfondo.

Piazzale Ceccarini ospita il quartier generale di “Riccione Cycling Fest” con il villaggio dell’evento. Qui sarà allestita un’area espositiva dedicata alle aziende leader nel settore ciclistico, con le ultime novità in fatto di materiali tecnici. All’interno del villaggio troveranno spazio anche le eccellenze enogastronomiche del territorio, dal vino all’olio fino ai prodotti tipici dell’entroterra, a testimonianza del forte legame tra mare e colline che da sempre unisce la passione delle due ruote.

Il programma prenderà il via venerdì 1 maggio: alle 14:00 aprirà ufficialmente il villaggio, seguito nel pomeriggio da due sessioni di group cycling a cura di Gold Wellness Academy e Icyff, la prima alle 16:30 e la seconda alle 18:00.

Sabato 2 maggio la giornata si preannuncia ricca di appuntamenti sin dal mattino: alle 8:00 è fissato il ritrovo per la partenza della Perla verde gravel, mentre alle 9:00 apriranno simultaneamente il villaggio espositivo e la segreteria della Granfondo. Dopo la sessione mattutina di group cycling prevista per le 10:30 il pomeriggio sarà dedicato ai giovani e alle famiglie: alle 14:00 il Parco degli Olivetani ospiterà la gara di mountain bike per i più giovani, seguita alle 15:00 dalla “Family on bike”, iniziativa gratuita previa iscrizione. Dopo l’ultima sessione di group cycling delle 16:30, la serata si accende in piazzale Ceccarini, dalle 18:30 alle 20:00, con il ritmo del dj set di Ludovica Pagani, preceduto dal warm up di Riccardo Piva per un finale di giornata all’insegna del puro divertimento.

Il culmine dell’evento sarà domenica 3 maggio, giornata della Granfondo Riccione. La segreteria aprirà all’alba, alle 6:30, per consentire l’ingresso nelle griglie dalle 7:30 e la partenza ufficiale alle 8:00, mentre il villaggio espositivo accoglierà i visitatori dalle 9:00. L’arrivo dei corridori in viale Caprera è previsto tra le 11:00 e le 13.00; a seguire si terranno le premiazioni ufficiali.

Per informazioni e iscrizioni relative alle sessioni di group cycling è possibile contattare la palestra Gold Wellness Academy (cell. 379 2097578 – email gold4wellness@gmail.com).

Tutti i dettagli e il programma completo sono disponibili sul sito ufficiale www.granfondoriccione.com.

Il momento culminante della manifestazione è la partenza della Granfondo Riccione, organizzata da Euro Bike Riccione in collaborazione con il gruppo sportivo Bicifestival e promossa dal Comune di Riccione, un appuntamento imperdibile per gli amanti del ciclismo che unisce la passione per le due ruote alla scoperta delle bellezze del territorio.

Il tracciato, teso tra Romagna, Marche e Repubblica di San Marino, si snoda tra vallate e borghi medievali, regalando scorci spettacolari prima del rientro verso il mare. Un’occasione per pedalare immersi nella natura, lasciarsi sorprendere dal paesaggio e vivere una giornata all’insegna dello sport, con lo spirito di avventura e scoperta della Granfondo Riccione. Un percorso che regala adrenalina, paesaggi mozzafiato e la visione unica del mare dall’alto, attraversando borghi suggestivi: Montegiardino, Monte Grimano Terme, Mercatino Conca, Montefiore Conca, Tavoleto, Mondaino, Saludecio e San Clemente.

La Granfondo partirà domenica 3 maggio alle 8:00 da piazzale Roma (ritrovo ore 7) e si svilupperà su un percorso di 105,7 chilometri, con un dislivello complessivo di 1.800 metri. L’itinerario include il tratto cronometrato San Giorgio – Mondaino: una sfida di 2,7 chilometri con un dislivello di 265 metri e una pendenza media del 5,3%. Durante il percorso, i ciclisti avranno la possibilità di sostare per un ristoro offerto dalle amministrazioni locali e dalle Pro loco nei punti di Tavoleto, Mondaino e Montefiore Conca. L’appuntamento finale è in viale Caprera dalle 11:00 alle 13:30 per l’arrivo dei ciclisti: un momento di ristoro e condivisione per celebrare insieme la passione per la bici.

Iscrizioni alla Granfondo sulla piattaforma Endu

Sabato 2 maggio, al mattino, è in programma la Perla verde gravel con partenza alle 8:00 da piazzale Ceccarini, un evento aperto a tutti con due percorsi studiati per chi desidera esplorare l’entroterra e allontanarsi dal traffico automobilistico, attraversando carraie sterrate e single track tra boschi e vigneti. Il tracciato in direzione di Montegridolfo è lungo 79 chilometri con un dislivello di 1.450 metri, mentre quello verso Mondaino misura 59 chilometri con un dislivello di 860 metri. Lungo il percorso, i partecipanti potranno godere di un ristoro nel suggestivo castello di Montegridolfo, organizzato in collaborazione con la Pro loco, cui seguirà un ristoro finale all’arrivo in piazzale Ceccarini.

Per consultare il regolamento completo e i dettagli tecnici del percorso, è possibile visitare il sito ufficiale: www.granfondoriccione.com