Riccione, dal cargo bike alla moto: il piccolo Dade ancora in sella con papà Simone

Dopo aver commosso tutta Italia, nel 2025, con l’eroica impresa in cargo bike da Riccione a Santa Maria di Leuca, il piccolo Davide e papà Simone Tura tornano in sella. Questa volta il testimone passa dai pedali ai motori con la nuova edizione di “Dade in moto verso la Vittoria – Rare Disease Motorun”, un evento che trasforma il rombo delle due ruote nella voce di chi combatte ogni giorno contro patologie invisibili. L’iniziativa di quest’anno segna un’importante evoluzione grazie alla sinergia tra la pediatra Laura Viola, l’associazione Attiva-Mente e due famiglie simbolo della lotta alle malattie rare: quella di Davide, affetto da mutazione KIF5C con l’associazione Dade e il Delfino Magico, e quella di Vittoria, affetta da mutazione CAMK2B con l’associazione Oceano Blu.

Il senso profondo di questa giornata trova forza nel patrocinio dei Comuni di Riccione, Rimini e Coriano, che hanno siglato una rete istituzionale compatta per riconoscere il valore sociale e sanitario del progetto. Il programma della giornata prevede un itinerario suggestivo che toccherà i punti nevralgici del territorio. Il raduno scatterà da Piazzale San Martino a Riccione alle ore 9:30, per poi dirigersi verso Coriano per un passaggio simbolico presso il Museo del SIC, unendo così il ricordo di Marco Simoncelli al valore della resilienza. Successivamente, la carovana tornerà verso la costa per sfilare sul lungomare fino a Rimini, dove è prevista una sosta istituzionale in Piazzale Boscovich, proprio all’imboccatura del Porto Canale. Il viaggio prosegue infine verso la Repubblica di San Marino con l’arrivo al Parco Ausa, dove il motorun si unirà all’evento organizzato da Attiva-Mente per un momento di condivisione con testimonianze dirette e interventi medici aperti alla cittadinanza.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza sulle malattie rare, valorizzare il ruolo della ricerca scientifica e rafforzare il dialogo tra sanità e cittadini. Partecipare a questa giornata significa schierarsi al fianco di chi ha scelto di trasformare la fatica in gioia, dimostrando che ogni vita rara è un universo da proteggere e che nessuna meta è irraggiungibile quando si corre insieme nella stessa direzione.

La sindaca Daniela Angelini e l’assessora alla Famiglia Marina Zoffoli, che aveva seguito Dade fino a Santa Maria di Leuca insieme all’assessore Alessandro Nicolardi, hanno voluto sottolineare l’importanza di questa iniziativa: “Tutto questo appartiene profondamente all’identità di una Riccione che sa prendersi cura dei suoi cittadini”. Ricordando con emozione l’arrivo trionfante in Puglia della scorsa estate, la sindaca e l’assessora hanno ribadito che “sostenere questa nuova manifestazione significa dare continuità a un messaggio di coraggio universale”. La famiglia Tura, attraverso la propria associazione, continua infatti a trasformare la propria sfida quotidiana in una missione collettiva, lavorando per rompere il silenzio che troppo spesso circonda le malattie rare.

Per garantire il corretto svolgimento della manifestazione, il percorso sarà autorizzato e presidiato dalle forze dell’ordine, permettendo a tutti i partecipanti di vivere questa grande festa della solidarietà in totale sicurezza.