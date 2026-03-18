Riccione dice addio a Francesco Masini: aveva 74 anni

Riccione saluta per sempre Francesco Masini. La scomparsa è avvenuta ieri, martedì 17 marzo, a Morciano di Romagna dopo una lunga malattia. Aveva 74 anni, compiuti lo scorso 14 marzo.

Laureato in Filosofia e promotore finanziario di professione, Masini ha rappresentato per decenni un punto di riferimento per la vita politica e civile riccionese. Grande appassionato di politica, ha militato con coerenza e dedizione prima nel Partito Comunista Italiano e successivamente nei Democratici di Sinistra, distinguendosi per la capacità di unire una solida visione ideale a una pragmatica competenza amministrativa.

Il suo percorso nelle istituzioni cittadine ha radici lontane. Il 23 dicembre 1981, a soli 29 anni, Francesco Masini entra per la prima volta nella Giunta guidata dal sindaco Terzo Pierani, subentrando come assessore nelle file del Pci. Il suo contributo viene confermato e consolidato nelle successive legislature, sedendo nuovamente nell’esecutivo eletto il 27 luglio 1985, sempre al fianco di Pierani.

La sua esperienza amministrativa prosegue tra il 1999 e il 2004, durante il mandato del sindaco Daniele Imola. In quel quinquennio ricopre deleghe di straordinaria rilevanza strategica, tra cui Bilancio, Cultura e Urbanistica, gestendo con equilibrio e competenza la pianificazione del territorio e la solidità dei conti pubblici, senza mai far mancare un’attenzione particolare alla crescita culturale della città.

“Francesco Masini è stato una figura centrale per la nostra città – sottolinea la sindaca Daniela Angelini -. La sua formazione politica e culturale si rifletteva in ogni sua azione: lo ricordo come una persona dai modi gentili, estremamente disponibile e dotata di un pensiero profondo. Sapeva affrontare le sfide più tecniche del Bilancio o dell’Urbanistica con una sensibilità umana e intellettuale fuori dal comune. Riccione perde un uomo di grande spessore”.

La salma si trova attualmente presso la camera mortuaria dell’ospedale Ceccarini di Riccione e sarà disponibile alle visite dalle ore 11:30 di oggi, mercoledì 18 marzo.

Le esequie saranno celebrate venerdì 20 marzo alle ore 10:00 presso la Chiesa Mater Admirabilis di viale Gramsci.